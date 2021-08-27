Часть рейсов "Победы" передадут другим авиакомпаниям из-за COVID-19

Авиакомпания "Победа" передаст до конца августа часть своих рейсов другим перевозчикам из-за заболевших COVID-19 пилотов.

"Более десяти наших командиров не могут сейчас выполнять полеты", - сообщила "Интерфаксу" представитель "Победы".

Она отметила, что это связано c COVID-19.

В авиакомпании рассчитывают, что часть рейсов может быть выполнена "Аэрофлотом".

Кроме того, пассажирам корректируемых рейсов "Победа" предлагает вылет в соседние даты, либо билеты на рейсы других авиакомпаний, либо оформляет полный возврат денег за билеты.