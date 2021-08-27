Число погибших при терактах в Кабуле увеличилось до 90 человек

В результате серии взрывов около аэропорта Кабула погибли 90 человек, пострадали более 150, сообщает телеканал CBS.

Жертвами теракта в столице Афганистане стали 13 американских военных. "Еще один наш боец скончался от ран, полученных при атаке на ворота Эбби", - рассказали в Пентагоне. Пострадавших американцев (18 человек) эвакуируют из Афганистана на специально оборудованном самолете, добавили в министерстве обороны США.

Представитель "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) заявил, что из-за скопления людей в воздушной гавани сложно было "принять адекватные меры безопасности".

Напомним, взрывы в Кабуле прогремели 26 августа. Два террориста-смертника привели в действие бомбы у ворот аэропорта и у отеля Baron. Боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) также начали стрелять по военным и гражданским.