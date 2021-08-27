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27.08.2021 13:15
Рубрика: В мире

Дания отменяет все коронавирусные ограничения

Текст: Алексей Чуриков

Правительство Дании приняло решение об отмене всех действовавших в стране ковидных ограничений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной страничке датского министерства здравоохранения.

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"Текущая классификация COVID-19 как социально опасного заболевания прекратит свое действие с 10 сентября 2021 года", - говорится в сообщении. Это решение связано как с успешной вакцинацией населения страны, так и с "жестким контролем над эпидемией".

"Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокий уровень вакцинации. Поэтому 10 сентября мы можем отказаться от некоторых особых правил, которые мы должны были ввести в борьбе с COVID-19. Правительство пообещало не продлевать меры дольше, чем это необходимо. Но даже несмотря на то, что сейчас мы находимся в хорошем положении, эпидемия еще не закончилась. И правительство без колебаний быстро примет новые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в нашем обществе", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Магнуса Хойнике.

Выведение коронавируса из категории "социально-критического заболевания" означает, что положения датского "Закона об эпидемии" более не могут применяться. В частности, будут сняты ограничения на работу ночных клубов, дискотек, магазинов. Также будет отменено требование о наличие сертификатов о прививке или ПЦР-тестах для посещения массовых мероприятий и ресторанов.

В мире Европа Дания Пандемия коронавируса COVID-19

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