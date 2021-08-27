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27.08.2021 15:28
Рубрика: Власть

Депутат оценил изменение моделей ЕГЭ

Текст: Дмитрий Гончарук

Решение Рособрнадзора поменять технологию Единого государственного экзамена можно только поприветствовать, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Ранее в федеральной службе сообщили о том, что в модели ЕГЭ будут вноситься изменения по всем учебным предметам. Это произойдет поэтапно с 2022 по 2024 год.

"Начнем с того, что мы приветствуем заявление Рособрнадзора, но окончательную оценку сможем дать в зависимости от того, какие именно изменения будут внесены", - сказал Смолин RT.

По его мнению, единый госэкзамен по литературе было бы продуктивнее принимать по форме устного экзамена, либо по форме сочинения.

Законодатель обратил внимание на то, что многие изменения в ЕГЭ уже внесены. "Мы настаивали, чтобы из ЕГЭ были исключены тестоподобные задания. Они почти исключены. Мы настаивали, чтобы естественные науки были приближены к классическим контрольным работам. В значительной степени это сделано", - напомнил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Законодательная власть Госдума ЕГЭ в России

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