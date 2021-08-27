Для школьных учителей разработают федеральные рабочие программы

Единые федеральные рабочие программы для учителей российских школ будут разработаны к 2022 году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках Российского международного форума "Время образования".

По словам министра, в программах будут даны рекомендации, что изучать в каждом классе и в каком объеме. Он уточнил, что у учителя будет возможность взять такую программу и работать по ней, не разрабатывая свою.

Кроме того, Кравцов добавил, что в таких программах помимо минимума содержания образования, "есть уже и новые идеи в части развития инновационных и креативных компетенций", передает ТАСС.