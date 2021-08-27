"Дом, который построил "Галс" стал новым офисом компании

Центральный офис ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") переехал в новый дом. Теперь штаб-квартира Группы располагается в бизнес-центре "Искра", входящего в состав многофункционального комплекса премиум-класса "Искра-Парк" по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 35, строение 1. Новый офис общей площадью 5,8 тыс. кв. м. занимает два этажа бизнес-центра. Здесь будут работать более чем 500 сотрудников. 2020 год стал для Группы Компаний "Галс" годом больших перемен, одна из которых - переезд в новый офис, отражающий динамичный характер бренда "Галс-Девелопмент".

"Наш новый офис действительно похож на нас самих. Молодой, современный, технологичный и очень открытый. И я рад, что наше новое рабочее пространство полностью соответствует внутреннему духу компании. Это не просто большое помещение, это современное, высокотехнологичное пространство, в котором реализованы смелые дизайнерские решения", - отметил Виктор Адамов, генеральный директор "Галс Управление активами".

Основными вызовами для проектной команды ГК "Галс", которая занималась созданием рабочего пространства в бизнес-центре "Искра", стали насыщенность здания ультрасовременными инженерными системами и сложный дизайн-проект новой штаб-квартиры от компании "Дизайн Солюшнз". Специалистами ГК "Галс" был проведен комплекс работ по наладке инженерных систем вентиляции, водоснабжения, пожаротушения и безопасности. Все системы соответствуют последним требованиям, предъявляемым к офисным зданиям класса "А".

Бизнес-центр "Искра" - важная часть многофункционального квартала "Искра-Парк", расположенного в престижном районе Беговой. Бизнес-центр премиум класса общей площадью свыше 70 тыс. кв. м выполнен по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Футуристическое здание с уникальной "бриллиантовой огранкой" состоит из четырех секций переменной этажности от 8 до 17 этажей. В десяти входных группах БЦ "Искра-Парк" обустроены 7 лифтовых холлов, 9 зон ресепшен и современные системы контроля доступа. В бизнес-центре обеспечена удобная горизонтальная и вертикальная логистика, арендопригодная площадь составляет более 55 тыс. кв. м.

Отличительными характеристиками современного БЦ является насыщенность здания интеллектуальными системами и умными технологиями, высочайший уровень безопасности, наличие обширной внутренней инфраструктуры от кафе до фитнес-центра и… прекрасные виды на столицу, открывающиеся из панорамных окон. Всем этим требованиям БЦ "Искра" полностью соответствует.

В портфеле ГК "Галс" находится более 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости премиального уровня, таких как БЦ "Искра-Парк" и БЦ Skylight (Башня "Б"), "Даниловский Форт" на Даниловской набережной, "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге и уникальный детский торговый комплекс - "Центральный Детский Магазин" на Лубянке.