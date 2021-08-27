"Дом, который построил "Галс" стал новым офисом компании

Новости

Названо число ДТП в Москве по вине водителей каршеринговых автомобилей 13:31
Лукашенко поделился своими впечатлениями от спуска в калийную шахту 13:29
Поездка из Москвы в Минск и обратно станет доступнее 13:25
Суд во второй раз заочно арестовал обоих братьев Ананьевых 13:24
СМИ: Роналду попрощался с одноклубниками и покинул базу "Ювентуса" 13:23
Дания отменяет все коронавирусные ограничения 13:15
Лилли Вачовски объяснила, почему отказалась от работы над "Матрицей 4" 13:10
Турция эвакуировала посольство в аэропорт Кабула 13:04
В Подмосковье задержана группа серийных автоподставщиков 13:01
Начальник Генштаба проверил готовность частей ЗВО к учениям "Запад-2021" 12:58
Зверства фашистов при оккупации Псковской области признали геноцидом 12:54
Названы адреса самых свободных парковок в центре Москвы 12:51
В Удмуртии 35 человек стали жертвами финансовой пирамиды 12:45
"Спутник V" оказался эффективен против тяжелого течения штамма "дельта" 12:32
В Кузбассе офтальмологи прооперировали 101-летнего пациента 12:25
Девять человек погибли в результате взрывов на складе в Казахстане 12:23
В Воронеже налетчики в масках унесли 18 миллионов рублей 12:19
Почти тонну продуктов из-за антисанитарии изъяли у ресторанов на Патриарших 12:18
В Тюмени выгорел технический этаж в жилом доме 12:17
Суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Брейвика 12:16
Шабалина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио 12:11
В Казани Сергей Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3 12:10
Жиркову запретили тренироваться на базе в Новогорске 12:03
Сотни британцев готовы принять у себя дома афганских беженцев 11:59
Рослесинфорг выявил 30 млрд кубометров неучтенных запасов древесины 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 12:14

"Дом, который построил "Галс" стал новым офисом компании

Центральный офис ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") переехал в новый дом. Теперь штаб-квартира Группы располагается в бизнес-центре "Искра", входящего в состав многофункционального комплекса премиум-класса "Искра-Парк" по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 35, строение 1. Новый офис общей площадью 5,8 тыс. кв. м. занимает два этажа бизнес-центра. Здесь будут работать более чем 500 сотрудников. 2020 год стал для Группы Компаний "Галс" годом больших перемен, одна из которых - переезд в новый офис, отражающий динамичный характер бренда "Галс-Девелопмент".
Фото: Предоставлено ГК "Галс" Фото: Предоставлено ГК "Галс"
Фото: Предоставлено ГК "Галс"

"Наш новый офис действительно похож на нас самих. Молодой, современный, технологичный и очень открытый. И я рад, что наше новое рабочее пространство полностью соответствует внутреннему духу компании. Это не просто большое помещение, это современное, высокотехнологичное пространство, в котором реализованы смелые дизайнерские решения", - отметил Виктор Адамов, генеральный директор "Галс Управление активами".

Основными вызовами для проектной команды ГК "Галс", которая занималась созданием рабочего пространства в бизнес-центре "Искра", стали насыщенность здания ультрасовременными инженерными системами и сложный дизайн-проект новой штаб-квартиры от компании "Дизайн Солюшнз". Специалистами ГК "Галс" был проведен комплекс работ по наладке инженерных систем вентиляции, водоснабжения, пожаротушения и безопасности. Все системы соответствуют последним требованиям, предъявляемым к офисным зданиям класса "А".

Бизнес-центр "Искра" - важная часть многофункционального квартала "Искра-Парк", расположенного в престижном районе Беговой. Бизнес-центр премиум класса общей площадью свыше 70 тыс. кв. м выполнен по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Футуристическое здание с уникальной "бриллиантовой огранкой" состоит из четырех секций переменной этажности от 8 до 17 этажей. В десяти входных группах БЦ "Искра-Парк" обустроены 7 лифтовых холлов, 9 зон ресепшен и современные системы контроля доступа. В бизнес-центре обеспечена удобная горизонтальная и вертикальная логистика, арендопригодная площадь составляет более 55 тыс. кв. м.

Отличительными характеристиками современного БЦ является насыщенность здания интеллектуальными системами и умными технологиями, высочайший уровень безопасности, наличие обширной внутренней инфраструктуры от кафе до фитнес-центра и… прекрасные виды на столицу, открывающиеся из панорамных окон. Всем этим требованиям БЦ "Искра" полностью соответствует.

В портфеле ГК "Галс" находится более 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости премиального уровня, таких как БЦ "Искра-Парк" и БЦ Skylight (Башня "Б"), "Даниловский Форт" на Даниловской набережной, "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге и уникальный детский торговый комплекс - "Центральный Детский Магазин" на Лубянке.

Фото: Предоставлено ГК "Галс"
Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Шойгу назвал столицы Европы, где размещены центры антироссийской пропаганды
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
В Совфеде назвали провокацией плакат с Калининградом на карте Германии
За сутки в России подтверждено 19 509 случаев COVID-19 в 85 регионах
Девять человек погибли в результате взрывов на складе в Казахстане