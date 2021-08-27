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27.08.2021 09:48
Рубрика: Общество

Единый госэкзамен изменят за два года

Текст: Мария Агранович
Единый госэкзамен ждут серьезные перемены. Рособрнадзор за два года - с 2022-го по 2024-й - планирует вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам. Почему? Дело в том, что с 1 сентября 2022 года в силу вступают новые школьные стандарты. Они ориентированы не столько на знание правил или формул, а, в первую очередь, на их практическое применение. Акцент: школа будет учить детей отбирать, анализировать, комбинировать данные, делать выводы, рассуждать.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Кстати, на сайте Федерального института педагогических изменений уже опубликованы демо-версии ЕГЭ на 2022 год, где многое - уже по-новому.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Рособрнадзор проанализировал предложения по совершенствованию ЕГЭ

Например, достаточно сильно поменялся профильный ЕГЭ по математике. Так, из первой части удалены простые задания 1-3.

- Больше нет заданий для простого набора баллов, которые может решить даже ученик младшей школы, - говорят эксперты образовательной компании MaximumEducation, которые проанализировали все изменения. - Теперь все задания потребуют более высокого уровня математических знаний, которые формируются на уроках алгебры и геометрии.

Появились и новые задания в части с короткими ответами: 9 - определить по графику коэффициенты функции и найти значение в определенной точке, 10 - задание на сложную вероятность. В части с развернутыми ответами тоже изменения - в баллах за некоторые ответы.

В базовом ЕГЭ по математике изменений немного, но они достаточно интересные: задание 2 теперь объединено с заданием 7. Так уже делали в ОГЭ для девятиклассников в прошлом году: тот же объем знаний теперь понадобится не для двух заданий, а для одного. Добавлено задание на работу с геометрическими фигурами в реальной жизни. Теперь их два. Появилось новое задание с задачей на темп или проценты. В профильном ЕГЭ такое тоже есть - но повышенного уровня.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Почему к ЕГЭ нужно начинать готовиться уже в августе

Итог: количество заданий увеличилось с 20 до 21, максимальный балл за выполнение всей работы - 21.

Многих волновали возможные изменения в экзамене по русскому языку. Но их немного. По сути, в ЕГЭ по РЯ только одно новое задание - номер 1 - провести стилистический анализ текста.

В части с сочинением все осталось на своих местах. Только чуть строже стала оценка пунктуации. Например, три ошибки в запятых или тире теперь "стоят" не 2, а 1 балл.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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