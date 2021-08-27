Эксперт объяснил, чем угрожает микст-инфекция гриппа и COVID-19

Эпидемия коронавируса продолжается, более того, специалисты прогнозируют рост заболеваемости с наступлением прохладной и сырой погоды, и в таких условиях значимость сезонной вакцинации от гриппа особенно велика, считает эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин. В ВСС предупреждают: с приходом гриппа возможное "двойное" заражение респираторными инфекциями, включая и COVID-19, повышает риск нанесения существенного вреда здоровью и может даже привести к летальному исходу.

По данным ВОЗ, ежегодно грипп уносит более 650 000 жизней по всему миру.

В 2020 году на фоне тревожной ситуации с коронавирусной инфекцией проявлений гриппа было очень немного. Как пояснили в ВСС, одна из важных причин (помимо соблюдения мер профилактики, которые одинаковы для всех респираторных инфекций) - в прошлом году более 70% населения России привились от гриппа. В результате эпидемию гриппа удалось предотвратить.

По данным Института гриппа имени Смородинцева, который проводит постоянный мониторинг распространения респираторных инфекций, ОРВИ и гриппом за неделю весной 2020 года заболевали от 20 до 70 человек на 10 000 населения. Осенью количество заболевших в неделю в среднем варьировалось от 50 до 70 случаев на 10 000 человек.

"Врачи предупреждают, что в этом году грипп может быть особенно опасен, так как организмы людей, переболевших COVID-19, ослаблены, и могут стать легкой мишенью для других вирусных заболеваний, - считает кандидат медицинских наук сергей Шкитин. - Помимо этого, нынешней осенью повышается вероятность заражения новыми штаммами коронавируса по причине его постоянной мутации. Роспотребнадзор рекомендует регионам провести вакцинацию от гриппа не менее 60% населения и не менее 75% лиц, входящих в группы риска. Речь идет о людях с хроническими заболеваниями, беременных, детях до четырех лет и пожилых гражданах старше 60 лет. Именно на эти группы приходится основная доля госпитализированных пациентов".

Ежегодно вакцинация начинается в начале осени (в северных регионах, где холодает уже в сентябре, стартуют раньше, на юге несколько позже). Прививки проводят в поликлиниках и мобильных пунктах.

"Эта медицинская услуга оказывается бесплатно по полису ОМС. В приоритете группы риска, но прививку могут сделать каждому желающему при наличии показаний, их полный перечень указан в национальном календаре профилактических прививок, - пояснил Шкитин. - Чем больше людей вакцинируется, тем эффективнее формируется коллективный иммунитет".

Приоритетные группы для проведения прививок против гриппа:

- Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов;

- Студенты средних и высших учебных заведений;

- Представители некоторых уязвимых профессий и должностей: работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг; лица, работающие вахтовым методом;

- Сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций соцобслуживания и МФЦ; государственные гражданские и муниципальные служащие;

- Беременные;

- Граждане старше 60 лет;

- Призывники;

- Лица с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.

"Сейчас COVID-19 остается у всех на слуху, и может сложиться ложное впечатление, что о других заболеваниях на время эпидемии можно забыть. Но это не так: коронавирусная инфекция, как фактор ослабления организма, может явиться условием не только для обострения хронических заболеваний, но и повысить вирулентность гриппа, - считает эксперт. - При заражении комбинацией вирусов возникает микст-инфекция со схожими органами-мишенями (в первую очередь, это легкие), что снижает шансы на благоприятный исход - выздоровление. По этой причине прививка от гриппа окажется полезной не только при изолированной инфекции вирусом гриппа, но и в еще большей степени при сочетании гриппа с COVID-19".

В ВСС напоминают: если по каким-то причинам вы столкнулись с препятствием в прохождении вакцинации от гриппа, вам стоит обратиться в вашу страховую компанию (ту, которая выдавала полис ОМС) - это можно сделать, позвонив на "горячую линию", номер которой указан на полисе. Также нужный телефон можно найти на сайте страховщика. "Страховой представитель адресно разберется в вашей ситуации и поможет получить положенную вам услугу. Вам также подскажут ближайший к вам пункт вакцинации. Помощь страховых представителей оказывается бесплатно по полису ОМС", - подчеркнул Шкитин.

"Вакцинироваться можно и от гриппа, и от COVID-19. Рекомендуется выдерживать срок минимум в 2-3 недели между прививками, но в каждом отдельном случае по клиническим показаниям этот интервал может как снизиться, так и увеличиться. По месту вакцинации (в поликлинике или в мобильном пункте) вы пройдете предварительный осмотр врачом-специалистом", - советует эксперт.