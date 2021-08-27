Эксперты РАНХиГС проанализировали историю благоустройства России

В Нижнем Новгороде прошел V юбилейный форум "Среда для жизни". Эксперты из разных городов России и мира обменивались опытом в сфере городского благоустройства. Важность этой темы для государства подчеркивает участие в форуме премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ежегодный конкурс "Самый благоустроенный город России" был учрежден еще в 1997 году и должен был усилить внимание к вопросам качества среды в городах страны. Однако по-настоящему серьезные изменения в этой области начались в 2010-х годах после старта новых программ благоустройства в Москве (реновации парков, создания первых пешеходных зон), а затем и реализации программы "Моя улица". Эта тема "всколыхнула" общественность и привела к появлению нового, для российского общества, междисциплинарного направления "урбанистика".

За последние 10 лет в стране появился целый ряд образовательных и общественных площадок (Институт дизайна и урбанистики "Стрелка", Высшая школа урбанистики в ВШЭ, кафедра Глазычева в РАНХиГС, центр прикладных исследований в Европейском университете в Санкт-Петербурге, "Городские проекты", Институт урбанистики "Среда", "Архитекторы.рф" и др.), которые объединили людей с самым разным бэкграундом (архитектурным, дизайнерским, социологическим, географически, экономическим) и подготовили специалистов с новым пониманием того, какой должна быть городская среда, чтобы обеспечивать лучшее качество жизни населения. Достоинство таких специалистов не только в умении проектировать объекты благоустройства, но и формулировать и транслировать обществу новые современные требования и возможные практики использования таких объектов.

Условная новация, связанная с реализацией проектов благоустройства, пришла в регионы на несколько лет позже, чем в Москву, вместе с федеральными деньгами. Урбанисты стали проводниками идей на территориях. В 2017 году был запущен приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды", который затем трансформировался в отдельный федеральный проект нацпроекта "Жилье и городская среда". Масштабная работа по развитию благоустройства в России последних лет привела к внедрению ряда важных особенностей.

Во-первых, теперь отбор проектов происходит при непосредственном участии жителей, которые затем активно вовлекаются в реализацию проекта на всех его стадиях. Именно этот формат позволил перейти от строительства во всех городах одинаковых фонтанов к нестандартным форматам парков и публичных пространств, которые действительно интересны людям.

Во-вторых, разработан Стандарт комплексного развития территорий, который задает для всех проектов благоустройства минимальные требования. Стандарт может нравиться или нет, но он не дает опускать планку качества инициатив даже при дефиците средств. В последнее время также активно разрабатываются дизайн-коды и объемно-пространственные регламенты для российских городов.

Кроме того, в рамках программы "Комплексное развитие моногородов" был реализован проект "Пять шагов благоустройства", который обеспечил широкую географию нового благоустройства и позволил привнести новые элементы городской среды в большинство регионов России. Хотя реализация красивых проектов благоустройства без реального развития в моногородах жилищной среды и коммунальной инфраструктуры по-прежнему вызывает массу вопросов.

При всех достоинствах, федеральные программы развития городской среды не стали панацеей. Можно прикрыть проблемы городской инфраструктуры новыми скамейками и малыми архитектурными формами, красивыми набережными. Но если новую детскую площадку размещают возле не расселенного аварийного дома, набережная возникает в городе, где нет ливневой канализации, а фонтан работает у дома, где вода подается "по часам", говорить о высоком качестве городской среды преждевременно.

На этом фоне логика новых инициатив правительства по "инфраструктурному меню", бюджетным инфраструктурным кредитам для регионов как раз в контексте реальных проблем, хотя оценивать доступность для регионов и городов этих инструментов пока рано.

Каков реальный масштаб федеральной поддержки благоустройства? Совокупные расходы консолидированных бюджетов регионов на ЖКХ и благоустройство в 2020 составили около 8,5% всех расходов или 1330 млрд руб. (в номинальных ценах на 48 млрд руб. меньше, чем в 2019 - в год пандемии многие регионы сокращали расходы именно на благоустройство в условиях финансового дефицита). На благоустройство приходится чуть больше 40% от этой суммы или около 540 млрд руб. (в среднем 3,7 тыс. руб. на одного жителя страны). Без учета Москвы в среднем на 1 жителя регионов выделяется 2,0 тысячи рублей на благоустройство.

Выше среднероссийского уровня расходы на благоустройство (с учетом корректировки на Индекс бюджетных расходов Минфина РФ) только в 28 регионах (включая Москву). Среди лидеров Крым и Севастополь, которые продолжают получать значительные средства из федерального бюджета на свои программы. Существенные суммы (более 3 тыс. руб. на 1 жителя) выделяются на благоустройство в сравнительно благополучных регионах: Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Калужской области, Татарстане, ЯНАО, Сахалинской и Белгородской областях. В Нижегородской области - 2,2 тыс. руб. на 1 жителя.

Самые низкие расходы в регионах с общей низкой бюджетной обеспеченностью (в 2020 году на последнем месте была Кабардино-Балкарская Республика - 0,6 тыс. руб. на 1 жителя), а также в регионах Дальнего Востока и Крайнего Севера (Чукотский АО, Хабаровский, Камчатский края, Якутия и др.). Что более важно, расходы на благоустройство остаются крайне низкими в большинстве регионов с крупнейшими центрами - городами-миллионниками. К примеру, в Новосибирской области, где сохраняются проблемы с состоянием бюджета самого Новосибирска (третьего по численности населения города в стране) - расходы на благоустройство составляют всего 1,0 тыс. руб. на 1 жителя. Доля расходов на благоустройство в муниципальных бюджетах миллионников в большинстве случаев остается мизерной - на 2020 год в Новосибирске - только 1,6%, в Екатеринбурге - 2,8%, в Омске - 4,5% (при условии, что полномочия по благоустройству территории целиком в ведении муниципальных властей).

Реальное распределение расходов показывает, что конкретная реализация лучших практик благоустройства пока дошла только до самых благополучных регионов. Даже не все крупные города еще полноценно охвачены проектами развития городской среды. А для того, чтобы с уверенностью можно быть сказать о трансформации городской среды в большинстве субъектов Российской Федерации, должно пройти еще немало времени. При этом реализация федерального проекта играет немалую роль в увеличении ресурсов на благоустройство, а новые инициативы правительства потенциально могут помочь решить более глубокие проблемы состояния городской инфраструктуры.