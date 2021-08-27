Эксперты рассказали о пользе и вреде арбузов и дынь

В арбузе всего 28 калорий на 100 грамм мякоти, к тому же он отлично освежает, не увеличивая вес и объем талии, в отличие от мороженого. На этом достоинства этой ягоды не исчерпаны, рассказали "Российской газете" в сети онлайн-лабораторий Lab4U.

В арбузе много витаминов. Так, витамин А полезен для зрения, витамины В1 и В6 необходимы для обменных процессов и работы нервной системы, витамин В9, он же - фолиевая кислота, полезен для поддержки когнитивных функций. В арбузе есть и один из самых известных витаминов - витамин С, который нужен для укрепления сосудов и работы иммунной системы, а еще - витамин Е, полезный антиоксидант, предотвращающий старение и уменьшающий воспалительные процессы.

К тому же у арбуза мягкий мочегонный эффект, который помогает избавиться от отеков, что улучшает фигуру. А содержащиеся в его мякоти аминокислоты цитруллин и аргинин участвуют в синтезе оксида азота, который нужен для регулирования артериального давления, работы нервной системы, расширения сосудов.

Не менее полезны и дыни. Они богаты железом, что важно для поддержки уровня гемоглобина и профилактики железодефицитной анемии. В них содержится калий, улучшающий состояние мышц, кожи, волос, а еще он помогает восстановиться нервной системе - снижает бессонницу и усталость. Витамина С тоже много в дыне. Еще в ней есть клетчатка, благотворно влияющая на микрофлору кишечника, бета-каротин, который укрепляет волосы и ногти, и ретинол, полезный для роговицы глаз и зрения.

Однако оказывается, у бахчевых есть и свои минусы. Например, нельзя слишком сильно налегать на арбуз, потому что в этом случае можно получить расстройства желудочно-кишечного тракта или обезвоживание. Как и дыня, он противопоказан при сахарном диабете из-за большого содержания сахара и фруктозы. Наконец, у некоторых бывает аллергия на бахчевые.