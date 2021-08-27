Эксперты сравнили предвыборные программы партий

Новости

The Economist предрекает "закат США" и их конфликт с Китаем 00:52
ЦБ допустил возможность новых блокировок VPN-сервисов 00:34
Рогозин рассказал о будущей орбитальной станции 26.08.2021
Талибы: Последние взрывы в Кабуле произвели США, уничтожая свое оборудование 26.08.2021
В Кабуле произошел седьмой взрыв 26.08.2021
Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Кабуле 26.08.2021
Промес: "Спартак" в порядке. Мы найдем выход из тяжелой ситуации 26.08.2021
На форуме "Армия 2021" раскрыли секрет жилетки Вассермана 26.08.2021
Сербский министр отметил братские отношения Белграда и Москвы 26.08.2021
Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 12,5% 26.08.2021
Минфин: Рост экономики в России достиг допандемийного уровня 26.08.2021
Витория высказался об отставке с поста главного тренера "Спартака" 26.08.2021
Мосгордума примет закон о нарушении тишины водителями в первоочередном порядке 26.08.2021
Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд 26.08.2021
ЦСКА и "Спартак" проиграли свои матчи на Кубке мэра Москвы по хоккею 26.08.2021
СМИ: В окрестностях Кабула прогремели еще два взрыва 26.08.2021
Менее 2 тысяч военнослужащих в Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 26.08.2021
Защитник "Манчестер Сити" Менди обвиняется в изнасиловании 26.08.2021
В Кабуле прогремел третий взрыв 26.08.2021
Памфилова назвала пока невозможным электронное голосование по всей стране 26.08.2021
В Крыму отменили требование QR-кодов вакцинации для школьных линеек 26.08.2021
ФАС: Проверки производителей арматуры проходят в штатном режиме 26.08.2021
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 60 26.08.2021
Памфилова: ЦИК каждый день фиксирует попытки дискредитации выборов в РФ 26.08.2021
Более 30 человек пострадали от взрыва возле воинской части в Казахстане 26.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 00:00
Рубрика: Власть

Эксперты сравнили предвыборные программы партий

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Столичный выпуск № 195(8546)
Из 14 партий, которые идут на сентябрьские выборы в Госдуму, избирательную программу пока что не опубликовала только одна. В четверг участники "круглого стола" Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили, с какими инициативами политики выходят к избирателям.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов сравнил предвыборные программы российских партий и политических сил за рубежом. Он отметил, что одной из центральных тем избирательной кампании стали ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. "Происходит "игра в зарницу" - оппозиция против коронавирусных ограничений. Это есть и у нас, и на Западе. С одной стороны, КПРФ и "Справедливая Россия" критикуют власть за излишнюю жесткость, а с другой стороны, "Яблоко" собрало в своей программе все непопулярные на российском политическом рынке инициативы", - сказал Кузнецов. Он также обратил внимание на то, что "Единая Россия" сменила акценты с того, что надо обязательно прививаться, на то, что вакцинация спасает жизни, а решение должно быть безусловно добровольным.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Кандидаты в депутаты ГД обсудили внешнюю политику, цифровизацию и "удаленку"

В отличие от Европы, у нас нет идущих на выборы партий, в программах которых присутствовала бы ярко выраженная националистическая или религиозная риторика, подчеркнул Глеб Кузнецов. "Нет не то, что фундаментализма, а даже самого маленького крена в эту сторону. Это, пожалуй, первый консенсус у российских партий. Второй - патриотический", - заключил он.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин успел проанализировать программы 10 партий. "Многие из программ написаны не для того, чтобы их читали, а потому, что они требуются по закону", - отметил он, добавив, что реализация некоторых инициатив привела бы к развалу экономики или даже к гражданской войне. Программа КПРФ внешне кажется цельной и логичной, но если смотреть внимательно, то появляется очень много нюансов. Например, если увеличить за пять лет затраты на науку в три раза, то они составят 12% от расходной части бюджета. А обещание ликвидировать НДС лишит его четвертой части от всех поступлений. Данилин обратил внимание на то, что "Справедливая Россия - За правду" откорректировала прежние планы ввести безусловный базовый доход. Теперь он называется "справедливым базовым доходом" и предлагается для семей с детьми и малоимущих граждан. А программа "Коммунистов России" лишь имитирует ответы на запрос тех, кто соскучился по советским временам.

По оценке политолога, программы "Зеленых" и "Зеленой альтернативы" ожидаемо сосредоточены на экологической повестке с радикальным уклоном, через эту призму интерпретируются все сферы жизни общества и государства. У "Новых людей" программа в классическом смысле - как четко структурированный законченный текст - вовсе отсутствует. При этом на сайте партии опубликованы программные тезисы, основная характеристика которых - свобода частной инициативы.

Программу ЛДПР из ста пунктов Павел Данилин охарактеризовал как "разнузданный популизм". В ней выдвинуты требования радикальной судебной реформы (избираемость судей) и изменения федерального устройства. Программа "Яблока", по его словам, отличается сильным экологическим уклоном и во многом повторяет положения, которые и так закреплены в Конституции, документ представляет собой текст "за все хорошее против всего плохого", без указания того, откуда взять на это деньги.

Многие из программ написаны не для того, чтобы их читали, а потому, что они требуются по закону

У Партии Роста нишевая программа с набором слоганов, которая не рассчитана на знакомство с ней обычного избирателя, полагает эксперт. "Несмотря на то что партия четко выступает против популизма, ее программа наполнена им", - отметил он.

Программа "Единой России" на 50 страницах, состоящая из идеологической и практической частей, предлагает предельно конкретные меры, вполне реализуемые, считает Данилин. "Затронуты практически все вопросы социального характера, какие-то из них кажутся мелкими, но в своей совокупности задевают интересы всей страны", - добавил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Кабуле
Захарова: Россиян не было на месте теракта у аэропорта Кабула
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 60
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты