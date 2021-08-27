Эксперты сравнили предвыборные программы партий

Из 14 партий, которые идут на сентябрьские выборы в Госдуму, избирательную программу пока что не опубликовала только одна. В четверг участники "круглого стола" Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили, с какими инициативами политики выходят к избирателям.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов сравнил предвыборные программы российских партий и политических сил за рубежом. Он отметил, что одной из центральных тем избирательной кампании стали ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. "Происходит "игра в зарницу" - оппозиция против коронавирусных ограничений. Это есть и у нас, и на Западе. С одной стороны, КПРФ и "Справедливая Россия" критикуют власть за излишнюю жесткость, а с другой стороны, "Яблоко" собрало в своей программе все непопулярные на российском политическом рынке инициативы", - сказал Кузнецов. Он также обратил внимание на то, что "Единая Россия" сменила акценты с того, что надо обязательно прививаться, на то, что вакцинация спасает жизни, а решение должно быть безусловно добровольным.

В отличие от Европы, у нас нет идущих на выборы партий, в программах которых присутствовала бы ярко выраженная националистическая или религиозная риторика, подчеркнул Глеб Кузнецов. "Нет не то, что фундаментализма, а даже самого маленького крена в эту сторону. Это, пожалуй, первый консенсус у российских партий. Второй - патриотический", - заключил он.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин успел проанализировать программы 10 партий. "Многие из программ написаны не для того, чтобы их читали, а потому, что они требуются по закону", - отметил он, добавив, что реализация некоторых инициатив привела бы к развалу экономики или даже к гражданской войне. Программа КПРФ внешне кажется цельной и логичной, но если смотреть внимательно, то появляется очень много нюансов. Например, если увеличить за пять лет затраты на науку в три раза, то они составят 12% от расходной части бюджета. А обещание ликвидировать НДС лишит его четвертой части от всех поступлений. Данилин обратил внимание на то, что "Справедливая Россия - За правду" откорректировала прежние планы ввести безусловный базовый доход. Теперь он называется "справедливым базовым доходом" и предлагается для семей с детьми и малоимущих граждан. А программа "Коммунистов России" лишь имитирует ответы на запрос тех, кто соскучился по советским временам.

По оценке политолога, программы "Зеленых" и "Зеленой альтернативы" ожидаемо сосредоточены на экологической повестке с радикальным уклоном, через эту призму интерпретируются все сферы жизни общества и государства. У "Новых людей" программа в классическом смысле - как четко структурированный законченный текст - вовсе отсутствует. При этом на сайте партии опубликованы программные тезисы, основная характеристика которых - свобода частной инициативы.

Программу ЛДПР из ста пунктов Павел Данилин охарактеризовал как "разнузданный популизм". В ней выдвинуты требования радикальной судебной реформы (избираемость судей) и изменения федерального устройства. Программа "Яблока", по его словам, отличается сильным экологическим уклоном и во многом повторяет положения, которые и так закреплены в Конституции, документ представляет собой текст "за все хорошее против всего плохого", без указания того, откуда взять на это деньги.

Многие из программ написаны не для того, чтобы их читали, а потому, что они требуются по закону

У Партии Роста нишевая программа с набором слоганов, которая не рассчитана на знакомство с ней обычного избирателя, полагает эксперт. "Несмотря на то что партия четко выступает против популизма, ее программа наполнена им", - отметил он.

Программа "Единой России" на 50 страницах, состоящая из идеологической и практической частей, предлагает предельно конкретные меры, вполне реализуемые, считает Данилин. "Затронуты практически все вопросы социального характера, какие-то из них кажутся мелкими, но в своей совокупности задевают интересы всей страны", - добавил он.