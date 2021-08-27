Фальков предложил способы изменить прием в вузы

В эту приемную кампанию конкуренция в топовых вузах была гораздо более серьезная, чем в предыдущие годы. Даже некоторые стобалльники не смогли поступить - не хватало мест. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, эта ситуация повторяется уже три-четыре года, и ее нужно менять.

"Это касается нескольких столичных вузов: МГУ, ВШЭ, МФТИ, МГИМО и других, где стобалльников и олимпиадников больше, чем бюджетных мест, - отметил министр в эфире телеканала РБК в пятницу. - Нет универсального решения, нужно двигаться по нескольким направлениям".

Во-первых, по мнению Фалькова, нужно, чтобы топовых классных университетов в стране становилось больше.

"Иначе мы не выйдем из замкнутого круга: все будут стремиться поступить в 10-15 вузов в Москве и Санкт-Петербурге, и там всегда будет гиперконкуренция. Это неправильно", - подчеркнул министр.

Во-вторых, нужно пересмотреть требования к проведению олимпиад для школьников, которые дают право на поступление в вузы без экзаменов.

"Надо очень внимательно посмотреть на систему олимпиад, - сказал он. - Количество олимпиадников увеличивается. Мне кажется, требования к проведению олимпиад в этом году надо пересмотреть и серьезно их ужесточить".

Третья мера, предложенная министром, - вместе с коллегами из Минпросвещения и Рособрнадзора внимательно посмотреть на ЕГЭ.

"К нему нет серьезных претензий, но мы проанализируем в этом году, как по отдельным дисциплинам увеличивается год от года количество стобалльников", - добавил Фальков.