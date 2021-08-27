Фальков: Вузы не могут не пустить на занятия студентов без прививок

Отсутствие прививки у студентов не может быть препятствием для допуска к занятиям. Об этом заявил в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков Валерий Фальков.

- Мы провели широкую разъяснительную работу с вузами, и я еще раз хочу сказать: независимо от того, вакцинированы студенты или нет, они имеют право на равный доступ к инфраструктуре университета, - сказал министр в эфире телеканала РБК. - Вузам рекомендовано при этом вести широкую разъяснительную работу, чтобы студенты знали обо всех преимуществах вакцинирования.