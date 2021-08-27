"Газпром" сообщил о финальной стадии реализации "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" находится на финальной стадии реализации. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома".

Реализацию проекта в ходе встречи в Санкт-Петербурге оценили глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле. В разговоре помимо прочего затрагивалась тема успешного взаимодействия по проекту освоения Южно-Русского месторождения.

"Северный поток-2" - международный коммерческий проект, необходимый для энергобезопасности Европы. Он строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.