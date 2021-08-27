Глава лейбла "Первое Музыкальное" Мария Опарина: "У нас партнерские отношения с артистами"

27 августа 2021 года в рамках Российской креативной недели в парке Горького состоялась сессия "25 лет лейблу "Первое музыкальное"". Генеральный директор "Первого Музыкального" Мария Опарина рассказала о принципах работы с артистами, отличиях лейблов от продюсерских компаний, рецептах известности и каналах распространения контента.

Фото: Предоставлено пресс-службой ZVONKO GROUP

Анастасия Кузьминская, бренд-директор "Первого Музыкального", отметила, что лейбл занимается управлением правами, дистрибуцией и коммуникационным продвижением, обеспечивая артисту поддержку в "360 градусов".

Отвечая на вопрос, нужен ли сегодня лейбл музыканту, Мария Опарина отметила отличие принципов работы лейбла от продюсерского центра. "Это не та история, когда приходит начинающий артист, а мы говорим ему: "Так, покрасился в белый, скинул 15 килограммов, а петь будешь не рок, а поп, потому что он лучше продается". Мы, в отличие от продюсеров, не ломаем артиста, а прислушиваемся к нему, советуем, как лучше", - сказала глава компании.

Опарина вспомнила, как "Первое Музыкальное" открыло Монатика в России. Поначалу в него никто не верил, кроме нескольких друзей - и лейбла. Сотрудники пытались договориться о ротации на радио, но им отказали. "Первое Музыкальное" продолжило работу с музыкантом, артист прислушался к их советам. Так появилась песня "Кружит", уверенно вошедшая в горячую ротацию всех радиостанций. Несмотря на то что с 2014 года гастролей украинского артиста в России не было, лейбл продолжает управлять его правами в России.

Другой пример командной работы - Юлия Зиверт. Она не пишет песни сама, но доносит до аудитории свой уникальный вайб. Притом сначала на радио песни Зиверт ставить не хотели, несмотря на необычный тембр певицы и сильный музыкальный материал: "Мы продвигали ее через интернет. Много показывали артистку - делали коллаборации с телевидением. Песня Life прозвучала, ее полюбили лидеры мнений в соцсетях, в Instagram снимали видео под эту музыку. И тогда, конечно, радийщики тоже стали ставить песню в эфир. Мол, это же стопроцентный хит, как его можно было не узнать".

Напоследок Мария посоветовала начинающим артистам быть более рассудительными. "Новичок готов на всё, когда ему предлагают контракт. Он спешит подписать все что угодно. Но договор надо очень внимательно прочитать, посоветоваться с друзьями, с юристами, ведь эта история на 10-15 лет. Что каcается "Первого Музыкального", то у нас партнерская схема с артистами, мы коллеги. Достаточно сказать, что все, кто ушел к другим лейблам, потом вернулись", - заключила Опарина.