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Текст:   Александр Проценко 
10:27 27.08.2021

Греф спрогнозировал цены на рынке жилья словом "припадут"

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Цены на жилье в России скоро стабилизируются", - заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф.

Фото: iStock
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Как выразился глава крупнейшего коммерческого банка страны, цены на жилье "припадут" в самое ближайшее время, поскольку на фоне снижения объемов ввода жилья в стране оно уже подорожало в среднем на 17-20%. К тому же, как пояснил Герман Греф, спрос на жилье уже упал из-за отмены части льгот по ипотеке. "Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот - они немного должны стабилизироваться и припасть",- сказал он в телеинтервью каналу.

Приостановку роста цен на жилье в России также прогнозирует гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко. Ранее он заявлял, что к концу года ипотечные ставки на жилье в новостройках вырастут до 8,5-9%. В результате спрос на ипотеку вырос: в июне объем выдачи ипотечных кредитов превысил 545 млрд руб., что стало четвертым результатом за всю историю ипотечного строительства жилья в России.

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