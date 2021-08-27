Греф спрогнозировал цены на рынке жилья словом "припадут"

"Цены на жилье в России скоро стабилизируются", - заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф.

Как выразился глава крупнейшего коммерческого банка страны, цены на жилье "припадут" в самое ближайшее время, поскольку на фоне снижения объемов ввода жилья в стране оно уже подорожало в среднем на 17-20%. К тому же, как пояснил Герман Греф, спрос на жилье уже упал из-за отмены части льгот по ипотеке. "Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот - они немного должны стабилизироваться и припасть",- сказал он в телеинтервью каналу.

Приостановку роста цен на жилье в России также прогнозирует гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко. Ранее он заявлял, что к концу года ипотечные ставки на жилье в новостройках вырастут до 8,5-9%. В результате спрос на ипотеку вырос: в июне объем выдачи ипотечных кредитов превысил 545 млрд руб., что стало четвертым результатом за всю историю ипотечного строительства жилья в России.