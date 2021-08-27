Груз с гуманитарной помощью "Совета матерей" отправлен детям Донбасса

Дети Донбасса смогут полноценно встретить День знаний благодаря гуманитарной помощи, собранной для них общероссийской общественной организацией "Совет матерей".

Число жителей Донбасса с российскими паспортами в этом году может достигнуть уже миллионной отметки, однако они до сих пор не могут получать социальную помощь в причитающемся им объеме.

- На них распространяется часть российских льгот и выплат для семей и детей. Например, они получают материнский капитал, но, к сожалению, президентские 10 тысяч для подготовки в школе не получат, поскольку по закону выплата предоставляется только тем, кто проживает на территории России, - рассказала Татьяна Буцкая.

Собранная "Советом матерей" гуманитарная помощь прибудет 29 августа в город Новоазовск, возле которого до сих пор звучат выстрелы.

- Передайте всем детям Донбасса, чтобы они хорошо учились и слушали родителей, - попросил поддержавший инициативу "Совета матерей" режиссер Карен Шахназаров, вручая волонтерам организации пакеты с канцтоварами, собранными на "Мосфильме"

- К 1 сентября ребенок должен быть "упакован" предметами, необходимыми в школе. Поэтому я приобрела и пластилин, и тетради, и ручки. Детям это очень необходимо, - сказала телеведущая Арина Шарапова и добавила, что сердечно поддерживает переживающих трудные времена школьников и тех, кто принял участие в гуманитарной акции.

Татьяна Буцкая поблагодарила участников гуманитарной акции и рассказала, что в планы "Совета матерей" входит открытие первой приемной в Донбассе, чтобы сделать помощь российским гражданам, семьям и родителям непризнанных республик адресной и регулярной.

Отправку гуманитарного груза на Донбасс прокомментировал общественный деятель, экономист Алексей Яшин.

- Обстановка на Донбассе все еще остается непростой, но с тем, что дети там должны прийти на линейку 1 сентября с радостью, спорить трудно. Как и всякий нормальный человек надеюсь, что выстрелы там перестанут звучать и статус этих непризнанных республик будет, наконец, определен, - сказал он.