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27.08.2021 18:02
Рубрика: В мире

Японские города столкнулись с нашествием обезьян

Текст: Константин Волков

На севере Токио была замечена обезьяна. Муниципальные власти призывают жителей следить, чтобы дома были заперты, и крепко держать сумки и личные вещи на улице, а также не подходить к обезьяне, не кормить ее и не смотреть в глаза животному - это может спровоцировать агрессию с его стороны. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Фото: AP Photo
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По всей видимости, речь идет о японской макаке.

Обезьян в японских городах стали замечать с середины августа, хотя обычно в Японии они живут в дикой природе.

Так, ранее обезьяны были замечены в городах Фудзимино, Сики и Асака в префектуре Сайтама, а также в районе Аракава в Токио.

В городе Китакюсю на острове Кюсю на юго-западе страны только за один день обезьяны покусали несколько человек, в том числе женщину, развешивавшую сушить белье, и полицейского. Только в Китакюсю в 2019 году было 37 сообщений о нападениях обезьян, в 2020-м - уже 243 случая, а в 2021-м только с апреля по июнь - 211 сообщений.

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