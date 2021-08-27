Импортозамещение поставят на общественный контроль

На форуме "Армия-2021" был представлен новый инструмент общественного контроля исполнения постановлений правительства по импортозамещению и квотированию в госзакупках - портал росквоты.рф.

Инструмент создан ОНФ, совместно с ОПОРОЙ РОССИИ, РСПП, ТПП РФ в результате большой дискуссии о средствах поддержки отечественных производителей, которая происходила на различных профильных площадках в течение года.

Формальным основанием для общественного контроля за исполнением квот является поручение вице-премьера Юрия Борисова, по итогам мартовского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ". Тогда бизнес и представители промышленного цеха сообщили о серьезных уязвимостях национального режима, обусловленных как "сырым" законодательством, так и откровенным противодействием ряда заказчиков, привыкших работать с иностранными компаниями. В числе самых распространенных: написание технических заданий под иностранных поставщиков; манипуляции со сроками поставки; размытые критерии продуктов российского происхождения и некоторые другие. Через три месяца, к форуму "Армия-2021", созрел механизм гражданского контроля: портал росквоты.рф должен сделать политику импортозамещения прозрачной, а государственные льготы доступными для тех, кому они действительно предназначены.

Вице-премьер Юрий Борисов подчеркнул, что квотирование остается одним из главных рычагов диверсификации. Именно благодаря квотам (то есть, благодаря гарантированному заказу) предприятия оборонного комплекса могут провести дорогостоящие процедуры модернизации, перевода конвейера на гражданские рельсы, проектировать и выводить наукоемкую продукцию гражданского и двойного назначения на внутренний рынок.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, подчеркнул, что уникальную инфраструктуру оборонных предприятий необходимо в полную силу использовать и для решения гражданских задач российской экономики. - Доля гражданской продукции в производственном цикле ОПК уже превысила 25%, - подчеркнул министр. - Пока мы идем с существенным превышением и рассчитываем, что эта тенденция будет сохраняться.

Ожидается, что на портал будут обращаться отечественные поставщики, сталкивающиеся как с противодействием со стороны заказчиков, так и с несовершенством законодательства в вопросах импортозамещения. Напомним, что квотирование в госзакупках заработало в России с 1 января 2021 года и предписывает минимальный обязательный объем заказа отдельных видов товаров у отечественных производителей. Одновременно с квотами действует также запрет на приобретение некоторых видов товаров (например, автомобилей, программного обеспечения).