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27.08.2021 10:35
Рубрика: Общество

Искусственный интеллект поможет лечить онкобольных

Текст: Елена Манукиян

Российские ученые будут проводить геномные исследования онкологических заболеваний с помощью искусственного интеллекта, следует из пресс-релиза компании Microsoft. Отмечается, что он также поможет создавать эффективные схемы лечения, сократит время подбора препаратов от нескольких часов до нескольких минут. Его возможности будут использоваться во время клинических испытаний новых лекарств, это поможет сократить количество экспериментов и ускорит их создание.

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Согласно пресс-релизу, искусственный интеллект создан на основе российского сервиса OncoUnite, а также ноу-хау от Microsoft Azure и службы Microsoft Genomics. Средства для внедрения пожертвованы компанией Microsoft благотворительному фонду помощи взрослым "Живой".

"С помощью сервиса OncoUnite ученые смогут провести исследование 100 наиболее сложных онкологических случаев, выявить причины возникновения опухоли, прогнозировать ее развитие, подобрать новые индивидуальные методы терапии, что, безусловно, положительно скажется на ситуации с онкозаболеваниями в стране", - отметила директор Фонда помощи взрослым "Живой" Виктория Агаджанова.

По ее словам, сегодня проблема борьбы с онкологическими заболеваниями во всем мире вышла на первый план, а в нашей стране стала национальным приоритетом. Ежегодно в России появляется более 500 тысяч новых больных

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