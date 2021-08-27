Прощай, музыка. Из "ВКонтакте" уберут привычную функцию

Прослушивать музыку в фоновом режиме при свернутом приложении "ВКонтакте" или с выключенным экраном смогут только пользователи, оформившие подписку на музыку, VK Combo или BOOM. Об этом говорится в официальном сообщении крупнейшей российской соцсети.

Обладателям подписки также будет доступно кеширование для офлайн-прослушивания в приложении "ВКонтакте".

Кроме того, новые подписчики смогут оформить VK Combo по льготной цене - 75 рублей в месяц. Помимо доступа к музыке в офлайне и фоновом режиме, она предлагает скидки на такси, доставку еды, каршеринг и другие сервисы.

Ограничения по фоновому прослушиванию также коснутся пользователей BOOM. Воспроизведение треков при свернутом приложении или выключенном экране будет доступно только обладателям подписки. Изменения начнут действовать совсем скоро - 30 августа.