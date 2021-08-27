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27.08.2021 15:20
Рубрика: Власть

Кабмин выделил более 7,8 млрд рублей на выплаты медработникам

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил регионам более 7,8 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в кампании по вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции, а также на оплату их отпускных и компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Глава правительства также утвердил правила предоставления средств. Субъекты в том числе должны в своих бюджетах запланировать соответствующие расходы из расчета не менее 200 рублей на одного вакцинированного. Повышать уровень выплат регионам разрешено за счет собственных средств.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Вакцинация от коронавируса

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