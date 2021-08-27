Кабмин выделил более 7,8 млрд рублей на выплаты медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил регионам более 7,8 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в кампании по вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции, а также на оплату их отпускных и компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Глава правительства также утвердил правила предоставления средств. Субъекты в том числе должны в своих бюджетах запланировать соответствующие расходы из расчета не менее 200 рублей на одного вакцинированного. Повышать уровень выплат регионам разрешено за счет собственных средств.