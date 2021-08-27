Каким будет курс рубля в сентябре

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- Несмотря на исторически сложившиеся негативные ожидания, связанные с августом, рубль в уходящем месяце не оправдал их, показав относительно небольшое снижение. При этом ситуация на внешних рынках оставалась довольно сложной, особенно на нефтяном.

Тем не менее рубль ощутимо сдал позиции по отношению к доллару, который активно повышается к мировым валютам из-за ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС США. В результате рубль опустился с 5-го места, где он находился в июне и июле, на 9-е место в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года.

Основные риски, спровоцировавшие нестабильность биржевых площадок в августе, вероятно, сохранят актуальность и в следующем месяце. В первую очередь это усиление пандемии, вызванное новыми штаммами COVID-19, которые угрожают превратить эту проблему в хроническую. В результате глобальный экономический рост может существенно затормозиться.

В то же время высокая инфляция в крупных экономиках требует от ключевых центробанков сворачивания монетарных стимулов, которые могут понадобиться в случае ухудшения ситуации с пандемией. Все это создает большую неопределенность, заставляя инвесторов нервничать, что увеличило разнонаправленность динамики мировых рынков.

Тем не менее сырьевые товары остаются на высоких докризисных уровнях, обеспечивая фундаментальную стабильность рубля. Вместе с относительно высокой ключевой ставкой, которую Банк России резко повысил менее чем за полгода, это защищает рубль от серьезных провалов даже на фоне крайне негативных внешних сигналов.

Поэтому, если ключевые факторы не претерпят значительных изменений, скорее всего, в сентябре доллар останется в диапазоне 72,7-74,8 рубля. Правда, 22 сентября состоится очередное заседание ФРС. Многие инвесторы опасаются, что на нем будет объявлено о скором начале сворачивания монетарных стимулов. Если сроки и параметры этого процесса напугают рынки, они способны резко снизиться, оказав сильное давление на рубль. В результате доллар может уйти выше 75 рублей.