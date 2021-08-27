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27.08.2021 04:00
Рубрика: Экономика

Каким будет курс рубля в сентябре

Текст: Роман Маркелов
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Несмотря на исторически сложившиеся негативные ожидания, связанные с августом, рубль в уходящем месяце не оправдал их, показав относительно небольшое снижение. При этом ситуация на внешних рынках оставалась довольно сложной, особенно на нефтяном.

Фото: iStock
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Тем не менее рубль ощутимо сдал позиции по отношению к доллару, который активно повышается к мировым валютам из-за ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС США. В результате рубль опустился с 5-го места, где он находился в июне и июле, на 9-е место в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года.

Основные риски, спровоцировавшие нестабильность биржевых площадок в августе, вероятно, сохранят актуальность и в следующем месяце. В первую очередь это усиление пандемии, вызванное новыми штаммами COVID-19, которые угрожают превратить эту проблему в хроническую. В результате глобальный экономический рост может существенно затормозиться.

В то же время высокая инфляция в крупных экономиках требует от ключевых центробанков сворачивания монетарных стимулов, которые могут понадобиться в случае ухудшения ситуации с пандемией. Все это создает большую неопределенность, заставляя инвесторов нервничать, что увеличило разнонаправленность динамики мировых рынков.

Тем не менее сырьевые товары остаются на высоких докризисных уровнях, обеспечивая фундаментальную стабильность рубля. Вместе с относительно высокой ключевой ставкой, которую Банк России резко повысил менее чем за полгода, это защищает рубль от серьезных провалов даже на фоне крайне негативных внешних сигналов.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Поэтому, если ключевые факторы не претерпят значительных изменений, скорее всего, в сентябре доллар останется в диапазоне 72,7-74,8 рубля. Правда, 22 сентября состоится очередное заседание ФРС. Многие инвесторы опасаются, что на нем будет объявлено о скором начале сворачивания монетарных стимулов. Если сроки и параметры этого процесса напугают рынки, они способны резко снизиться, оказав сильное давление на рубль. В результате доллар может уйти выше 75 рублей.

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