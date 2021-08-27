Лавров: Россия рассчитывает на скорое восстановление турпотока с Италией

Сергей Лавров отметил, что подписанные между российскими и итальянскими институтами соглашения в целях совместной борьбы с пандемией создали системную основу сотрудничества на длительную перспективу.

"Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран. Правительство России месяц назад приняло решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Италией, и это предоставляет итальянским гражданам возможность въезжать в нашу страну в таком же порядке, как и прежде", - заявил Лавров.

Касаясь вопроса наращивания взаимного туристического потока, российский министр отметил, что это зависит от вопроса взаимного признания вакцин. "Да, мы рассчитываем, что как только будет утрясен вопрос с взаимным признанием вакцин, эти потоки возобновятся. Россия уже месяц как восстановила прямые рейсы в Италию, и итальянцы, которые этими рейсами прилетают в Российскую Федерацию, совершенно свободно могут присутствовать на нашей территории в соответствии со своей программой пребывания. Да, большинство стран Евросоюза ожидает отмашки от Европейского агентства лекарственных средств, но хорошо известно, что окончательное решение принимает национальный регулятор, как это сделала Венгрия", - подчеркнул Сергей Лавров.