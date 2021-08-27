Лукашенко поделился своими впечатлениями от спуска в калийную шахту

Судя по впечатлениям, которые оставил на Александра Лукашенко его спуск на глубину 600 метров в калийную шахту, можно утверждать, что не только на ледяной арене проверяется мужественный характер профессионала.

Своими эмоциями белорусский лидер поделился в пятницу, 27 августа, во время торжественной церемонии пуска Петриковского горно-обогатительного комбината в Гомельской области, передает БЕЛТА.

Президент рассказал, как во времена своей президентской молодости вместе с сыном Николаем однажды осматривал подземную горную выработку. "Малыш был совсем еще маленький", - пояснил он. "Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров. Проехали. На импортном тракторе нас везли к комбайну. И я, как обычно: "А чье это?" - Не наше. Сегодня мы перемещаемся на своем транспорте. То есть потихоньку занимаемся импортозамещением", - с удовлетворением констатировал Лукашенко.

А тогда, продолжал он, "сын меня за руку тащит в лаву эту, а мудрый-мудрый шахтер говорит: Александр Григорьевич, не переживайте". Но у президента до сих пор сохранились острые впечатления. "Помню, как трещала крыша надо мной. Это ж надо привыкнуть, чтобы каждый раз работать и не бояться этого", - откровенно признался белорусский лидер. Он спросил тогда у одного из опытных шахтеров, может ли обвалиться свод. "Может, но вряд ли", - таков был лаконичный ответ профессионала.

Шахтеры-калийщики, по словам белорусского руководителя, многое дали стране. И речь, пояснил он, идет не только об удобрениях. Например, в старых выработках созданы спелеокамеры, где проходят лечение люди с заболеваниями органов дыхания. Не говоря уже о том, что шахтеры помогают и спорту, и в здравоохранении, и по другим направлениям работают. "Поэтому вы просто молодцы и огромное вам спасибо!", - завершил свое выступление Лукашенко.