Минцифры: К концу 2024 года в каждом учебном классе будет Wi-Fi

Во всех школах и учебных классах к концу 2024 года будет Wi-Fi. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "Время образование".

"В каждом учебном классе должна быть возможность подключиться, продемонстрировать какие-то мультимедийные, электронные ролики, материалы образовательные", - цитирует министра ТАСС.

По его словам, Минпросвещения с прошлого года изыскало федеральные ресурсы, чтобы достичь обозначенной выше цели. Шадаев подчеркнул, что речь идет о подключении к защищенному интернету, которым учитель сможет пользоваться на уроке.