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27.08.2021 22:22
Рубрика: Экономика

Минфин предложил перераспределить доходы от акцизов на алкоголь

Текст: Юлия Акиньшина

Минфин России предлагает с 2022 года зачислять доходы от акцизов на средние дистилляты, сильно зависящие от динамики нефтяных цен, в федеральный бюджет по нормативу 100%, а регионам передать дополнительно 4% доходов от акцизов на крепкий алкоголь. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"Предлагается начиная с 2022 года передать доходы от акцизов на средние дистилляты в федеральный бюджет по нормативу 100% (в настоящее время 50% доходов от акцизов на средние дистилляты поступает в федеральный бюджет, 50% - в бюджеты субъектов)", - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом предлагается компенсировать уменьшение доходов бюджетов субъектов РФ по сравнению с 2019 годом, когда в бюджеты субъектов РФ поступали положительные суммы акцизов на средние дистилляты, за счет передачи в бюджеты субъектов РФ дополнительно 4% доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, производимую на территории РФ

В результате в региональные бюджеты будут зачисляться доходы от акцизов на крепкий алкоголь по нормативу 84%.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Алкоголь и табак

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