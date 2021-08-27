Международный
военно-технический
форум армия-2021
Рубрика: Власть
Проект: Форум Армия 2021
27.08.2021 14:05
Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны: В Вооруженных силах минимальное число больных и умерших от COVID

В Вооруженных силах РФ минимальные значения заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин на тематическом круглом столе, организованном в рамках форума "Армия-2021".

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
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Он отметил, что все армейские и флотские гарнизоны России оснащены телемедицинской связью. "Сегодня у нас круглосуточно работает Центр координации телемедицинских технологий Военно-медицинской академии, который может консультировать любого пациента в любой воинской части", - подчеркнул Тришкин.

Он сказал, что в Вооруженных силах созданы 16 мобильных медицинских подразделений. "Каждое имеет возможность развернуть до 100 коек. Они обеспечены людским ресурсом. Когда наступает время "Ч", они в течение суток встают и выдвигаются в то место, куда их отправляют по задаче", - объяснил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны.

По данным ведомства на вечер 26 августа, в Вооруженных силах было зарегистрировано менее 2 тысяч военнослужащих, инфицированных коронавирусом. Только у девяти из них врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. Остальные переносят опасную инфекцию бессимптомно.

В минувший четверг Минобороны РФ сообщило, что плановую ревакцинацию в Вооруженных силах прошли 103 887 человек.

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