Минобрнауки обсудит возможность возврата второй волны зачислений в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прокомментировал ситуацию с недовольством одной волной зачислений в вузы.

Напомним, в этом году по новым правилам приема впервые абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, зачисляли одним потоком. На то, чтобы подать заявление о согласии на зачисление, было всего 72 часа. Кто-то не успел сориентироваться, где-то зависали электронные системы вузов. Итог - многие не смогли поступить туда, куда хотели. В интернете набирает подписи петиция с требованием вернуть вторую волну и сделать прием в вузы справедливым.

- Мы знаем об этой ситуации, - сказал Валерий Фальков в эфире РБК в пятницу. - Думаю, что каждая из этих схем - и одна, и две волны - имеет свои преимущества для тех или иных категорий абитуриентов. Давайте вспомним зачисление в две волны: там тоже были недовольные. Та схема в большей степени соответствовала системе зачисления столичных вузов и абитуриентов с высокими баллами.

Министр рассказал, что во время работы ректором Тюменского госуниверситета, подписывая приказы о зачислении, видел реальную ситуацию.

- Многие подавали документы в столичные вузы, а свои, региональные, использовали для подстраховки, - отметил Фальков. - Не попадая в столичный университет, он занимал бюджетное место в "домашнем" университет во вторую волну. А кто-то из ребят, нацеленных сразу на регион, его терял.

По мнению Валерию Фалькова, две волны - тоже ситуация лотереи "до последнего".

- В этом году, на мой взгляд, все было более понятно, все были в равных условиях - в и регионах и в центре, - отметил глава Минобрнауки. - Окончательные итоги приемной кампании этого года мы подведем в середине сентября. Вместе с абитуриентами, родителями, вузами мы обсудим, идти в следующем году в одну волну или в две.