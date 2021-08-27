Минздрав РФ отправил в регионы 70% вакцин от гриппа

Порядка 70% вакцин от гриппа отгружено в регионы РФ в рамках первого этапа поставок по госконтрактам объема. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.

В нем добавляется, что 54% от общего числа отгруженных вакцин для профилактики гриппа уже поставлены в регионы.

Напомним, что стратегией иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года установлен целевой показатель вакцинации от гриппа до 60% общецелевой группы и до 75% для пациентов, отнесенных к группам риска.

В соответствии с планом, вакцинацию от гриппа пройдут 87,7 млн. россиян. В ряде регионов вакцинация против гриппа стартует в ближайшие дни.