На Российской креативной неделе обсудят кино в регионах

Сегодня, в День российского кино, в рамках "Российской креативной недели", в Парке Горького состоится дискуссионная сессия "Модели и векторы региональных кино и анимационных кластеров. Опыт и обсуждение". В павильоне "Спецпроекты" с 16:30 до 18:00 соберутся представители региональных властей, киноэксперты, продюсеры и зрители.

В настоящее время в России существует несколько моделей развития регионального кино и анимации: поддержка национального кинематографа, развитие фестивального движения, создание и развитие системы рибейтов для привлечения федеральных съемочных групп. Эти модели обсудят участники дискуссии.

В мероприятии примут участие представители Карачаево-Черкесской республики, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Калининградской области, Ульяновской области. А конкретно - заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, министр культуры Карачаево-Черкесской Республики - Зураб Агирбов, министр культуры Калининградской области Андрей Ермак, министр культуры Ульяновской области Евгения Сидорова, министр культуры Красноярского Края Аркадий Зинов, заместитель Министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин, генеральный директор "Татар-кино" Миляуша Айтуганова, креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев, генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев и президент группы компаний "Южный Регион", член Попечительского Совета Донского Государственного Технического Университета Георгий Кудинов Модераторы - директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин и исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

Экспертами на сессии станут Михаил Калинин - оргсекретарь Союза кинематографистов России, Галина Сыцко - заместитель директора Департамента кинематографии Министерства культуры РФ, Ольга Жукова - исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения, Родион Павлючик - президент группы компаний "Приор", Виктор Будилов - генеральный продюсер группы компаний "Гамма", Теймур Джафаров - Генеральный продюсер киностудии Team Films, Борис Машковцев - директор киностудии "Союзмультфильм", Нина Кочеляева, генеральный директор "Нового института культурологии" и Сусанна Альперина - обозреватель "Российской газеты". Трансляцию сессии можно смотреть на сайте "РГ".