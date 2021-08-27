На Российской креативной неделе обсудят кино в регионах

Новости

Песков прокомментировал немецкие плакаты с Калининградом 13:37
Названо число ДТП в Москве по вине водителей каршеринговых автомобилей 13:31
Лукашенко поделился своими впечатлениями от спуска в калийную шахту 13:29
Поездка из Москвы в Минск и обратно станет доступнее 13:25
Суд во второй раз заочно арестовал обоих братьев Ананьевых 13:24
СМИ: Роналду попрощался с одноклубниками и покинул базу "Ювентуса" 13:23
Дания отменяет все коронавирусные ограничения 13:15
Лилли Вачовски объяснила, почему отказалась от работы над "Матрицей 4" 13:10
Турция эвакуировала посольство в аэропорт Кабула 13:04
В Подмосковье задержана группа серийных автоподставщиков 13:01
Начальник Генштаба проверил готовность частей ЗВО к учениям "Запад-2021" 12:58
Зверства фашистов при оккупации Псковской области признали геноцидом 12:54
Названы адреса самых свободных парковок в центре Москвы 12:51
В Удмуртии 35 человек стали жертвами финансовой пирамиды 12:45
"Спутник V" оказался эффективен против тяжелого течения штамма "дельта" 12:32
В Кузбассе офтальмологи прооперировали 101-летнего пациента 12:25
Девять человек погибли в результате взрывов на складе в Казахстане 12:23
В Воронеже налетчики в масках унесли 18 миллионов рублей 12:19
Почти тонну продуктов из-за антисанитарии изъяли у ресторанов на Патриарших 12:18
В Тюмени выгорел технический этаж в жилом доме 12:17
Суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Брейвика 12:16
Шабалина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио 12:11
В Казани Сергей Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3 12:10
Жиркову запретили тренироваться на базе в Новогорске 12:03
Сотни британцев готовы принять у себя дома афганских беженцев 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 13:15
Рубрика: Культура

На Российской креативной неделе обсудят кино в регионах

Текст: Анна Ильина
Сегодня, в День российского кино, в рамках "Российской креативной недели", в Парке Горького состоится дискуссионная сессия "Модели и векторы региональных кино и анимационных кластеров. Опыт и обсуждение". В павильоне "Спецпроекты" с 16:30 до 18:00 соберутся представители региональных властей, киноэксперты, продюсеры и зрители.

В настоящее время в России существует несколько моделей развития регионального кино и анимации: поддержка национального кинематографа, развитие фестивального движения, создание и развитие системы рибейтов для привлечения федеральных съемочных групп. Эти модели обсудят участники дискуссии.

Фото: предоставлено ТНТ
Российский сериал "Вне себя" попал в шорт-листы фестивалей во Франции

В мероприятии примут участие представители Карачаево-Черкесской республики, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Калининградской области, Ульяновской области. А конкретно - заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, министр культуры Карачаево-Черкесской Республики - Зураб Агирбов, министр культуры Калининградской области Андрей Ермак, министр культуры Ульяновской области Евгения Сидорова, министр культуры Красноярского Края Аркадий Зинов, заместитель Министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин, генеральный директор "Татар-кино" Миляуша Айтуганова, креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев, генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев и президент группы компаний "Южный Регион", член Попечительского Совета Донского Государственного Технического Университета Георгий Кудинов Модераторы - директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин и исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

Экспертами на сессии станут Михаил Калинин - оргсекретарь Союза кинематографистов России, Галина Сыцко - заместитель директора Департамента кинематографии Министерства культуры РФ, Ольга Жукова - исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения, Родион Павлючик - президент группы компаний "Приор", Виктор Будилов - генеральный продюсер группы компаний "Гамма", Теймур Джафаров - Генеральный продюсер киностудии Team Films, Борис Машковцев - директор киностудии "Союзмультфильм", Нина Кочеляева, генеральный директор "Нового института культурологии" и Сусанна Альперина - обозреватель "Российской газеты". Трансляцию сессии можно смотреть на сайте "РГ".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Шойгу назвал столицы Европы, где размещены центры антироссийской пропаганды
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
В Совфеде назвали провокацией плакат с Калининградом на карте Германии
За сутки в России подтверждено 19 509 случаев COVID-19 в 85 регионах
Девять человек погибли в результате взрывов на складе в Казахстане
Обозреватель "РГ" Валерий Кичин - о фильмах, которые пытались прогнозировать будущее
Что общего у Московского Кремля и машины времени