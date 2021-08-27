Крупный стриминговый сервис Netflix вышел на рынок видеоигр. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на представителя компании.

"Начиная с сегодняшнего дня жители Польши смогут попробовать мобильные игры для платформы Android - Stranger Things 1984 и Stranger Things , - говорится в заявлении Netflix. - Тем не менее наш сервис находится еще в очень ранней стадии тестирования, и в последующие месяцы мы будем упорно работать над тем, чтобы дать пользователям игры без рекламы и встроенных покупок в приложениях".

Новый сервис видеоигр работает по принципу Apple Arcade. Обладатель подписки от Netflix может бесплатно скачать игру, но после ее скачивания необходимо войти в свой аккаунт на платформе. Таким образом происходит идентификация пользователя.

В июле Netflix значительно укрепил команду по работе с видеоиграми, пригласив в качестве руководителя бывшего CEO EA и Oculus для руководства игровым направлением компании. Тогда же в компании объявили, что стратегия будет ориентирована в первую очередь на мобильные игры.

"От Netflix можно ждать чего угодно, один раз они уже перевернули индустрию сериалов. Но все же заход именно на мобильную индустрию кажется странным. Понятно, что там много денег, но они добываются вполне определенным способом - путем встроенных покупок, а Netflix хочет сделать все по-другому и поэтому у них вряд ли получится", - говорит игровой журналист и видеоблогер Денис Русаков.

Стоит отметить, что американская стриминговая платформа уже не в первый раз пытается зайти на рынок видеоигр. Например, у компании есть опыт сотрудничества со студией Telltale - авторами популярной игры по сериалу The Walking Dead ("Ходячие мертвецы"). Однако затем эта студия разорилась.