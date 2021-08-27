Обзор наушников Galaxy Buds2: Достойный средний класс

Вместе со смартфонами Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 компания Samsung представила новые наушники - Galaxy Buds2. Фактически они являются преемниками Galaxy Buds Live и стоят 10 990 рублей.

Наушники предстают перед нами в стандартной белой коробочке. В комплект входят сам футляр вместе с наушниками, кабель USB Type C, сменные ушные крепления размеров S, M и L, а также бумажки-инструкции. В отличие от Buds Live, в этот раз южнокорейцы не стали мудрить с цветом и выкрасили кейсы от наушников в обычный белый цвет. А уже внутри кейса "раскраска" зависит от того цвета, который вы выбрали - это может быть либо оливковый, либо черный, а также фиолетовый и белый цвета. Мне на тест достался фиолетовый вариант и сказать, что он полностью "девчачий" нельзя - сам цвет достаточно спокойный и в то же время модный.

Наушники удобно и плотно сидят в ушах и никуда из них не выпадают. В настройках появилась специальная опция, которая показывает, правильно ли вы их поставили. Если нет, то наушник в приложении загорается красным цветом и пишет "Неправильное положение".

Что касается шумоподавления, то оно реализовано хорошо - как только включается соответствующая опция, то внешние шумы практически полностью отсекаются. Есть даже активное шумоподавление с одним наушником - специальная опция для тех, кто любит слушать музыку только в одном ухе. По звуку никаких претензий к Galaxy Buds2 нет. Интересной особенностью Buds2 является то, что им немного не хватает басов, а вот с низкими частотами, наоборот, все просто великолепно. Но, по сути, это уже придирки от того, у кого хороший музыкальный слух. Однако если вы не музыкальный гурман, то звука этих наушников вам будет более чем достаточно - он очень чистый и приятный уху.

Для работы с наушниками понадобится приложение Galaxy Wearable. Оно позволяет тонко настраивать наушники так, как хочется - для этого есть множество опций, описывать каждую из которых не имеет смысла. Пожалуй, отдельно стоить отметить игровой режим - благодаря нему сокращается время задержки с устройством и играть становится еще комфортнее - это особенно критично в шутерах вроде Call of Duty или PUBG Mobile.

Разумеется, присутствует и беспроводная зарядка кейса - таким способом он зарядится в среднем за два часа. Результат по проводу будет примерно таким же. Что касается самих наушников, то внутри футляра они зарядятся за 30 минут. Время работы - пять часов прослушивания музыки с шумоподавлением, 7,5 часов с выключенным.

Что в итоге? У Samsung получилась хорошая модель среднего класса. За 10 990 рублей вы получаете наушники с активным шумоподавлением, которые подходят как для занятий спортом, так и для обычного прослушивания музыки по пути на работу. Другое дело, что равнять Buds2 с теми же Buds Pro или AirPods Pro все же не стоит. Это совершенно разные ценовые категории, и нельзя предъявлять к Buds2 те же требования, что предъявляются к наушникам на 7 тысяч рублей дороже. А свою цену Buds2 совершенно точно оправдывают и наверняка порадуют фанатов южнокорейской компании.