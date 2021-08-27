Опубликована деловая программа Московского финансового форума-2021

Более 40 спикеров примут участие в работе V Московского финансового форума, который пройдет 8 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

Планируется, что в пленарной сессии форума "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" примут участие министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В рамках деловых сессий форума выступят руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, президент РСПП Александр Шохин и другие эксперты.