ПФР проверил сообщения о пропаже стажа из электронных трудовых книжек

Пенсионный фонд опроверг сообщение об исчезновении трудового стажа из электронных трудовых книжек, которое распространили некоторые СМИ. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

"Проблема пропажи данных из электронных трудовых книжек не выявлена. В опубликованной информации описывается факт некорректно или неполно поданных работодателями сведений", - отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что электронные трудовые книжки формируются исключительно по данным, которые работодатели направляют в Пенсионный фонд. Каждый работник их может проверить в личном кабинете на сайте ведомства или на портале госуслуг. Если он увидит, что на его лицевом счете отражены не все сведения о местах работы, ему просто нужно направить обращение работодателю, который внес некорректные или неполные данные, либо обратиться в Пенсионный фонд. Специалисты помогут сделать запрос работодателю либо организации-правопреемнику и в архив, если компании, в которой работал человек, уже не существует.

"Фонд готов рассмотреть любые обращения граждан, если у них есть подозрение на то, что данные отражены некорректно или в них нет отдельных периодов работы", - подчеркнули в пресс-службе Пенсионного фонда.

Между тем с 2021 года учет трудовой деятельности граждан, которые вышли на работу впервые, ведется только в электронном виде. Те, кто начал работать раньше, могут подать работодателю письменное заявление о переходе на электронную трудовую книжку. В нее, как и в бумажную, вносятся необходимые сведения о трудовой деятельности: работодателях и периодах работы, должности, профессии, специальности, квалификации, даты и номера приказов кадровых мероприятий, основания для прекращения трудового договора.

Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут.