Президент поприветствовал фестиваль "Спасская башня"

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям "Спасской башни":

"Сердечно приветствую вас и поздравляю с открытием Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2021".

Ваш фестиваль - всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью. Объединяя лучших артистов и творческие коллективы из России и других стран, форум по праву славится богатой и насыщенной программой, самобытностью и разнообразием жанров, мастерством исполнителей. А главное - огромным количеством гостей. Ведь выступления участников можно увидеть не только на Красной площади, но и в парках и садах, на многочисленных концертных площадках столицы и Подмосковья. И конечно, глубокого уважения заслуживают традиционные благотворительный и просветительский проекты форума, а также искреннее стремление организаторов создать отдельное творческое пространство для юных зрителей.

Убеждён, что нынешний фестиваль пройдет в праздничной обстановке и надолго запомнится всем присутствующим.

Желаю вам успехов и всего наилучшего".

Стоит напомнить, что говоря о площадках фестиваля вне Москвы, президент имел в виду прежде всего парк "Патриот", где на Соборной площади выступала визитная карточка "Спасской башни" - Центральный военный оркестр Министерства обороны.

Что касается пространства для юных, то организаторы сделали все, что было в их силах, чтобы состоялся проект "Спасская башня - детям", соревнования молодежных оркестров и караулов. Исключительно из-за медицинских ограничений от этой части программы фестиваля пришлось отказаться. Но руководство "Спасской башни" заверило: как только упомянутые ограничения станут неактуальными - "детскую программу" фестиваля вернут в полном объеме.