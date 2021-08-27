Президент поздравил коллектив компании "ЕвроХим" с 20-летием

Распоряжением Владимира Путина за большой вклад в развитие химической промышленности Российской Федерации, достигнутые трудовые успехи и в связи с 20-летием образования компании коллективу минерально-химической компании "ЕвроХим" объявлена Благодарность президента РФ.

Минерально-химическая компания "ЕвроХим" - один из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в России и в мире. Всего предприятия "ЕвроХима" выпускают более 100 видов продукции. В ближайшие пять лет "ЕвроХим" планирует стать самым безопасным, прибыльным, быстрорастущим и привлекательным производителем минеральных удобрений в мире.

Деятельность компании включает в себя добычу полезных ископаемых, а также производство и реализацию минеральных удобрений более чем в 100 стран мира.

Предприятия "ЕвроХима" расположены в восьми субъектах Российской Федерации, здесь работает более 26 000 сотрудников.

Владелец компании "ЕвроХим", российский предприниматель и меценат Андрей Мельниченко - крупнейший инвестор всего несырьевого сектора отечественной промышленности. За 20 лет работы компании "ЕвроХим" общий объем инвестиций Мельниченко в российскую экономику составил свыше 20 миллиардов долларов, что является рекордным показателем для ненефтегазового сектора российской промышленности. Известный предприниматель также является владельцем российских компаний СУЭК, СГК и НТК.

Во всех регионах присутствия предприятия "ЕвроХима" входят в число крупнейших налогоплательщиков, работодателей, региональных заказчиков, инвесторов как в экономику, так и в социальную сферу. Налоговые платежи компании "ЕвроХим" в 2018-2020 гг. в бюджеты и государственные внебюджетные фонды составили 5,3 миллиарда рублей.