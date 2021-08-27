"Проект 80": наследника легендарной "Шишиги" показали на "Армии-2021"

Долгие годы ГАЗ-66, прозванные "Шишигами", являлись одними из самых популярных автомобилей в Советской, а затем уже Российской армии. Их также широко использовали в вооруженных силах различных иностранных государств, где они служат до сих пор.

Эти вездеходы применялись в Афганистане, в ходе Ирано-иракской войны, во время конфликтов на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Африке.

Производство вездеходов прекратилось в конце 90-х. Сейчас они, конечно, считаются устаревшими. Поэтому для замены еще оставшейся техники был предложен "Проект 80", он же "Урал-66".

Как сообщают разработчики, особенностями их детища станет модульная каркасно-панельная кабина, которая по требованию заказчиков может быть выполнена с различными уровнями защиты.

Снаряженная масса - 6 200 кг, масса перевозимого груза - 4000 кг. Вес буксируемого прицепа - 3000 кг. Длина - 6700 мм, ширина - 2550 мм, высота - 2700 мм. Минимальная база - е670 мм.

Скорость по шоссе - 110 км/ч. Максимальный преодолеваемый подъем составляет не менее шестидесяти процентов, угол поперечной статической устойчивости - тридцать градусов. Запас хода по топливу - 600 километров.

ГАЗ-66, кроме перевозки грузов и военнослужащих, использовался также для монтажа различного оборудования, в том числе на него устанавливалась реактивная система залпового огня с двенадцатью направляющими. Новый "Урал" способен еще более эффективно выполнять подобные задачи.