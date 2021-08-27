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27.08.2021 16:57

ПСБ озвучил инструменты по привлечению и стимулированию инвестиций в машиностроение

Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению "Промышленность" под председательством Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В ходе своего выступления Петр Фрадков рассказал об инвестиционных инструментах, необходимых в настоящее время для развития отрасли, и выразил готовность банка стать стратегическим партнером промышленных предприятий и принять активное участие в разработке новых механизмов финансирования и их внедрении в российском машиностроении.

ПСБ уже активно кредитует промышленность, финансирует крупные инвестиционные проекты. Петр Фрадков отметил, что необходимо эффективно сочетать различные источники - кредитные ресурсы, средства финансовых и институциональных инвесторов.

"Мы предлагаем вводить адресные стимулы для инвесторов в облигации предприятий, реализующих важные для страны крупные проекты, проекты в приоритетных отраслях промышленности, - отметил Петр Фрадков. - В сфере создания дополнительных механизмов привлечения инвестиций мы прорабатываем возможности выпуска российскими промышленными компаниями долгосрочных облигаций, в том числе бессрочных. ПСБ готов организовать выпуск таких ценных бумаг".

Также глава ПСБ озвучил результаты исследования по данным опроса организаций ОПК, проведенного банком совместно с Союзом машиностроителей. По его результатам, большинство промышленных предприятий считают инструменты господдержки инвесторов и кредитных организаций наиболее эффективными. Наиболее действенными стимулами они назвали субсидирование ставки для предприятий, выпускающих востребованную высокотехнологичную продукцию, налоговые льготы для инвесторов, вкладывающих в перспективные высокотехнологичные отрасли, создание условий для более активного участия институциональных инвесторов (НПФ, страховых компании, УК и т.д.) в приобретении ценных бумаг таких предприятий.

"Ни для кого не секрет, что диверсификация оборонных предприятий остается одним из сложнейших вопросов промышленной политики страны. С учетом особенностей выполнения государственного оборонного заказа предприятиям сложно привлекать дополнительные инвестиции для выпуска гражданской продукции. Представленные предложения ПСБ по использованию бессрочных облигаций и средств ФНБ для финансирования проектов - серьезное подспорье для выполнения поставленных задач", - сказал Алексей Дюмин.

В мероприятии также приняли участие члены правительства и Федерального собрания РФ, федеральных министерств и ведомств, руководители субъектов РФ и их заместители, представители госкорпораций, общественных организаций, институтов развития и бизнес-сообществ РФ.

Для справки: Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавляет Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ. Деятельность совета направлена на выработку решений для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности. Петр Фрадков входит в состав членов Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш России" и является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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