Путин продолжил обсуждать события в Афганистане на совещании с Совбезом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнерами и обменяемся информацией об этих наших контактах, - предложил Владимир Путин. - Поговорим по всему комплексу вопросов, в том числе по работе на дипломатическом, на военном, на гуманитарном направлении".

Президент предоставил слово главе МИД Сергею Лаврову, после чего совещание продолжилось в закрытом режиме.