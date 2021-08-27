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27.08.2021 09:20
Рубрика: Происшествия

Гастарбайтеры в Подмосковье украли сейф из автосалона с 5 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Двое грабителей ночью вскрыли входную дверь автосалона, расположенного на Новорижском шоссе, выбили кувалдой бронестекло в кассе и вытащили сейф с деньгами. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что сейф они погрузили в автомобиль и скрылись. Сумма ущерба составила около 5 миллионов рублей.

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Полицейские установили одного из подозреваемых по записям видеокамер. При силовой поддержке бойцов Росгвардии был задержан ранее неоднократно судимый 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья по месту его жительства в Домодедово.

У грабителя обнаружили мобильные телефоны, банковскую карту, изъяли и машину, использовавшуюся при совершении преступления. Задержанный взят под стражу. Сейчас ищут соучастника.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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