Гастарбайтеры в Подмосковье украли сейф из автосалона с 5 млн рублей

Двое грабителей ночью вскрыли входную дверь автосалона, расположенного на Новорижском шоссе, выбили кувалдой бронестекло в кассе и вытащили сейф с деньгами. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что сейф они погрузили в автомобиль и скрылись. Сумма ущерба составила около 5 миллионов рублей.

Полицейские установили одного из подозреваемых по записям видеокамер. При силовой поддержке бойцов Росгвардии был задержан ранее неоднократно судимый 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья по месту его жительства в Домодедово.

У грабителя обнаружили мобильные телефоны, банковскую карту, изъяли и машину, использовавшуюся при совершении преступления. Задержанный взят под стражу. Сейчас ищут соучастника.