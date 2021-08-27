Глава Липецкой области поддержит молодых ученых региона

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с молодыми липецкими учеными, которые стали победителями программ Фонда содействия инновациям. Лучшими были признаны 13 человек. К главе региона они пришли, чтобы обсудить перспективы внедрения своих инноваций на предприятиях области.

- Мы хотим развивать технологический, инновационный бизнес. Радует, что в регионе подобных идей много, и они очень актуальны. Это и экологические разработки, и медицинские, и промышленные. Мы приняли решение, что такие наукоемкие проекты будем активно поддерживать и приоритизировать, - прокомментировал Игорь Артамонов.

Молодые ученые представляли свои разработки в пяти программах Фонда содействия инновациям - "Умник", "Старт", "Развитие", "ЦМИТ" и "Коммерциализация". Липецкие инноваторы отличились в программе "Умник", где к диплому победителя предусмотрен сертификат на 500 тысяч рублей, и в программе "Коммерциализация", за победу в которой выдается сертификат на 20 миллионов рублей.

Среди разработок липецких ученых есть устройство переработки пластиковой тары в филамент для 3D-печати, умная теплица, производство травмобезопасных инновационных конструкций для детских площадок, освоение производства инновационного металлообрабатывающего оборудования и другие проекты. Игорь Артамонов отметил востребованность и практическую пользу каждого из них и выразил уверенность в том, что липецкая промышленность будет эти разработки применять.