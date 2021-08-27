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27.08.2021 02:35
Рубрика: Культура

Как в Москве пройдет шестая "Ночь кино"

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 195(8546)
К шестой по счету акции "Ночь кино", которая в этом году пройдет 28 августа, присоединятся более 120 культурных площадок Москвы - кинотеатры, музеи, библиотеки, парки. Фильмы и сериалы, в том числе новые, зрители увидят бесплатно.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, акция пройдет как онлайн, так и офлайн. В киноменю на этот раз попали премьеры, мировая классика, лидеры проката, популярные сериалы, короткометражки и анимационные ленты. "Живые" мероприятия, отмечают организаторы, пройдут с соблюдением антиковидных правил Роспотребнадзора. В зал зрителей будут пускать только в маске, а рассаживать с учетом дистанции. Перерывы между сеансами увеличат, чтобы успевать проветривать и дезинфицировать помещения.

Фото: <a href="https://creativityweek.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Российская креативная неделя - Russian Creative Week</a>
На площадке Российской креативной недели обсудят будущее онлайн-кинотеатров

Официально акция стартует киноконцертом "Сила кино" в недавно отреставрированном кинотеатре "Художественный". Кинематограф 1920-1930-х годов представят джазовыми композициями и песнями из первых музыкальных комедий, фильмы 40-х - военными песнями. Из послевоенного прозвучат до боли знакомые мелодии из советских фильмов 60-70-х. В их числе - "Веселые ребята", "Дети капитана Гранта", "Белорусский вокзал". Кинотеатр "Космос" в честь 85-летия комедии Григория Александрова "Цирк" покажет ее с 35-миллиметровой пленки. Перед сеансом лучшие номера знаменитой киноленты "оживут" буквально на глазах: клоуны, жонглеры, иллюзионисты, эквилибристы познакомят гостей с атмосферой советского цирка.

На киносеансы, которые пройдут во дворе Музея Москвы, можно будет прийти со своими любимыми питомцами. Такой добрый жест неспроста. В 21.00 там покажут документальный фильм "Приют", который расскажет о буднях голландского приюта для домашних животных. В 23.00 эстафету примет семейный фильм Александра Домогарова-младшего "Пальма" о дружбе овчарки и девятилетнего мальчика. Сценарий основан на реальных событиях: собаку главного героя отказываются взять на борт самолета, поэтому хозяин улетает без нее. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что друг вернется.

Любителей долгоиграющих фильмов ждет марафон сериалов с хитами и премьерами российских телеканалов и популярных онлайн-платформ. На большом экране, к примеру, зрители увидят "Перевал Дятлова", "Пищеблок", второй сезон "Патриота". Показы запланированы в кинотеатрах "Звезда", "Салют" и "Иллюзион".

В этот раз к акции присоединятся более 120 культурных площадок столицы

Акция выйдет и за пределы привычных "киношных" локаций. Например, на смотровой площадке входной арки Парка Горького покажут фильм "Стиляги" Валерия Тодоровского, на Даниловском рынке - комедию Эльдара Рязанова "Дайте жалобную книгу!", а на смотровой площадке Северного речного вокзала - "Волга-Волга" Григория Александрова. А парк "Северное Тушино" устроит кинопоказы в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец". Тут покажут фильмы "Пальма", "Огонь" и "Конек-горбунок". Начало первого сеанса в 18.00.

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