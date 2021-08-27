Липецкий облсовет принял пакет законов для детей-сирот

Липецкий областной Совет депутатов принял пакет законопроектов, направленных на обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поправки внесены в Закон "О порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области" и в Закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области".

Как сообщил спикер регионального парламента Павел Путилин, ранее норма предоставления жилого помещения для лиц из числа детей-сирот была определена от 32 до 40 квадратных метров. При этом, количество квартир для данной категории в многоквартирном доме ограничено долей в 25 процентов. Сегодня диапазон нормы общей площади помещений, выделяемых сиротам, депутаты облсовета увеличили до 45 квадратных метров.

- Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда, несмотря на то, что финансирование есть, мы не можем приобрести в достаточном количестве квартиры для детей-сирот, - рассказал спикер регионального парламента Павел Путилин. - Это связано с тем, что сейчас застройщики практически не возводят однокомнатные квартиры небольшой площади. Поэтому, проанализировав ситуацию на рынке жилья и практику других регионов, мы внесли такие изменения в наше законодательство. Это позволит наиболее эффективно расходовать целевые средства и решать жилищные вопросы этой категории молодых людей.

Сейчас право на обеспечение жильем уже наступило у 1753 человека.

- Единовременно ликвидировать очередь не возможно. Этот вопрос решается комплексно регионами и федеральным центром. Сегодня принимается еще одно решение, которое поможет облегчить бремя ожидания собственных квартир. Сироты теперь смогут рассчитывать на компенсацию за аренду жилья. А тем временем будут получать образование, работать, строить семьи, - добавил Павел Путилин.

Размер выплаты установлен в зависимости от населенного пункта, в котором проживают дети-сироты. Компенсация будет производиться в размере фактических затрат по найму жилого помещения, но не более 8 тысяч рублей для городов Липецк и Елец и 5 тысяч рублей для других населенных пунктов Липецкой области.