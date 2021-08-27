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27.08.2021 12:59
Рубрика: Происшествия

Мать девочки-маугли из Талдома приговорили к трем годам колонии

Текст: Иван Егоров
Талдомский районный суд в пятницу признал виновной жительницу Москвы в истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию. Суд приговорил женщину - уроженку Латвии - к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, в суде установлено, что с декабря 2018 года по 24 марта 2021 года обвиняемая оставила свою дочь 2015 года рождения на попечение мужчине, который вел антиобщественный образ жизни. Ребенка в марте этого года случайно обнаружил наряд ППС. Сотрудники полиции обратили внимание на подозрительного мужчину, который, увидев их, попытался скрыться в частном доме.

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В доме полицейские обнаружили двух девочек 11 и 6 лет. Шестилетняя выглядела на три года и была сильно истощена. Она не могла ходить, а только ползала по захламленному дому на четвереньках вместе с кошками. А еще она не умела разговаривала и отзывалась на "кис-кис". Выяснилось, что младшую дочку ее мать оставила на воспитание 65-летнему знакомому еще в 2018 году. При этом в комнате, где жила девочка-маугли не было отопления, а у ребенка не было своей кровати, одежды и обуви.

По данным прокуратуры, несмотря на имеющееся у ребенка психическое расстройство, ей не оказывалась квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время девочка находится в центре содействия семейному воспитанию, решением суда мать лишена родительских прав. На суде горе-мать заявила, что не била и даже не кричала на младшую дочь, а в ее состоянии виноват знакомый, которого она попросила за ней присматривать.

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