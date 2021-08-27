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27.08.2021 14:17
Рубрика: Власть

Московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем

Текст: Ирина Огилько

В преддверии осенне-зимнего периода все столичные дороги и тротуары в субботу, 28 августа, промоют с шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства, - отметил Петр Бирюков. - В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб".

Заммэра пояснил, что специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

"Аналогичные мойки с шампунем пройдут еще несколько раз в осенний период до наступления постоянных минусовых температур", - заключил Петр Бирюков.

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