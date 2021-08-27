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27.08.2021 15:42
Рубрика: Происшествия

Москвич забыл в такси миллион рублей

Текст: Сергей Бабкин

Житель Москвы потерял в такси дорогой ноутбук и наличные - более миллиона рублей.

Фото: Istock
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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы, потерпевший обнаружил пропажу вещей, когда вышел из такси. Он оценил ущерб в 1,4 миллиона рублей. Кроме денег и ноутбука он также забыл в такси и документы. Не сумев найти таксиста, мужчина обратился в полицию.

Оперативники УВД по Южному округу быстро нашли водителя, им оказался 44-летний приезжий. Оказалось, что он сразу заметил оплошность пассажира. Но вместо того чтобы вернуть деньги, растратил их. Таксиста задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - "Кража". Суд заключил водителя под стражу. Сейчас оперативники проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям.

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