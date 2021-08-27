Москвичи обновили более 80% подлежащих замене газовых плит

Новые газовые плиты установлены в 169 тыс. московских квартир. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Срок службы газовой плиты не должен превышать 10-12 лет. Важно использовать только плиты с автоматической системой "газ-контроль". Благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке.

Напомним, что ежегодно специалисты газового хозяйства столицы проводят плановые проверки оборудования в газифицированном жилом фонде столицы.

Узнать график проверок можно на сайте mos-gaz.ru и в Telegram-боте.