Москвичи стали чаще записываться к врачам поликлиник онлайн

В Москве растет популярность онлайн-способов записи к врачам поликлиник. Это подтверждает высокую востребованность и удобство онлайн-каналов записи, которые доступны горожанам в удобное для них время и в любом месте. Всего в этом году более 75% записей на прием к врачу москвичи сделали в онлайн-формате.

"Онлайн-запись к врачу стала самым востребованным общедоступным сервисом в ходе реализации проекта по созданию ЕМИАС. А когда для этого появились соответствующие мобильные приложения, то многие жители столицы стали выбирать время и день визита к врачу с помощью мобильных устройств. Так, за период январь-август прошлого года доля записей на прием через интернет составляла 53% от всего числа записей, в этом году этот показатель составляет 75%. Такой рост говорит о том, что внедрение современных информационных технологий в столичном здравоохранении действительно приносит пользу москвичам", - рассказали в пресс-службе Комплекса соцразвития Москвы.

За последние пять лет количество пользователей, обращающихся к различным каналам онлайн-записи на прием, ежегодно увеличивается на 10 и более процентов. Число горожан, которые предпочитают назначать прием через интернет, постоянно увеличивается: в 2013 году доля онлайн-записи составляла всего 7%, а в этом году - уже более 75%. Чаще всего москвичи пользуются мобильными приложениями "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", а также порталами mos.ru и "ЕМИАС.ИНФО".

Как пояснили в Департаменте информационных технологий города Москвы, всего с момента запуска онлайн-записи через портал mos.ru и мобильные приложения горожане записались к врачам более 325 миллионов раз, чаще всего записываются через интернет-порталы ЕМИАС.ИНФО и mos.ru, а также мобильные приложения.

Два года назад пользователи портала mos.ru получили возможность записать на прием к врачу одновременно нескольких детей. И также открылся еще один цифровой канал для онлайн-записи к врачу - мобильное приложение "Моя Москва", которое доступно на мобильных устройствах с любыми операционными системами.

Кроме того, благодаря мобильным приложениям и сайту mos.ru у пациентов есть возможность не только быстро выбрать удобное время посещения доктора, но и удаленно переносить и отменять запись, просматривать направления и рецепты и многое другое.

Из возможностей, которые недавно появились в сервисе - возможность записаться на вакцинацию от COVID-19. Запись открыта на ближайшие две недели. При записи можно выбрать удобные время и день визита.

Для тех пациентов, кто еще не готов пользоваться онлайн-сервисами, по-прежнему сохраняется возможность записаться на прием по телефону, а также при личном визите в поликлинику с помощью инфомата. Для записи понадобится номер полиса ОМС.

Мобильные приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" можно скачать в AppStore и GooglePlay, первые два доступны также и в AppGallery. Для корректной работы приложений нужно следить за их своевременным обновлением.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Она разработана и развивается совместно столичным комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.