Нововоронежская АЭС победила в конкурсе социальной эффективности

Новости

Жиркову запретили тренироваться на базе в Новогорске 12:03
Сотни британцев готовы принять у себя дома афганских беженцев 11:59
Рослесинфорг выявил 30 млрд кубометров неучтенных запасов древесины 11:56
Росавиация увеличила число рейсов в Египет 11:55
Сергунина: Москва приглашает ИТ-специалистов разных стран на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" 11:54
В Томске осудили похитителя известного банкира 11:51
Более 80 процентов лесных пожаров на Среднем Урале началось из-за людей 11:48
В Москве найдены пули времен войны 1812 года 11:47
В Совфеде назвали провокацией плакат с Калининградом на карте Германии 11:38
В Подмосковье снизилось число ДТП 11:22
В Ростовской области танкисты исполнили вальс на бронемашинах 11:21
Синоптик рассказал о погоде в Москве под конец лета 11:20
В Тюмени изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве девочки 11:15
Netflix вышел на рынок видеоигр 11:11
Оперштаб: В Москве выявлено 1509 новых случаев COVID-19 11:10
Таиланд отменил карантин на Пхукете для вакцинированных "Спутником V" 11:08
На трассе М-12 навели пять понтонных переправ 11:04
Фальков: Вузы не могут не пустить на занятия студентов без прививок 11:03
В центре Москвы избит актер Дмитрий Ломакин 11:03
Смольный разъяснил, как привиться от гриппа в пандемию коронавируса 10:55
Кабмин направит еще 8,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог 10:50
В Москве поезд задержали из-за смерти пассажира 10:39
Под Волгоградом военные продемонстрируют "Тунгуску" и "Буратино" 10:35
Искусственный интеллект поможет лечить онкобольных 10:35
Греф спрогнозировал цены на рынке жилья словом "припадут" 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
27.08.2021 11:36

Нововоронежская АЭС победила в конкурсе социальной эффективности

Нововоронежская АЭС заняла первое место в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях производственной сферы" в федеральном этапе конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности - 2020".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Команде Нововоронежской АЭС удалось продемонстрировать лучшую внутрикорпоративную политику и значимые достижения в области совершенствования условий и охраны труда.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже началась подготовка женской сборной по хоккею

Ранее, в 2017 году, за участие в этом конкурсе Нововоронежская АЭС получила диплом второй степени. Также атомная станция ежегодно занимала лидирующие позиции в городских и областных смотрах-конкурсах, а строительная площадка Нововоронежской АЭС была признана лучшей в отрасли. Столь высокая награда на всероссийском уровне стала первой для коллектива предприятия.

"2020-ый год был невероятно сложным для всех: пандемия, ограничительные меры, удаленка. Победа нашего коллектива стала возможной благодаря слаженной работе единой команды. Специалисты отдела охраны труда вовлекли персонал в процесс формирования личной ответственности каждого работника за безопасность. Постоянная поддержка директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова помогла сформировать правильные лидерские качества руководящего состава для поддержания высоких стандартов безопасности", - отметила начальник отдела охраны труда Нововоронежской АЭС Лилия Кутергина.

Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится с 2000 года. Основная задача - выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях.

Всероссийский статус конкурса позволил выявить лучшие проекты, которые способствуют созданию позитивного социального имиджа Нововоронежской АЭС. За победу боролись предприятия более чем из 50 субъектов Российской Федерации. Соперниками атомной станции стали такие гиганты как "Газпром трансгаз Ставрополь", "Транснефть-Порт Козьмино", "Федеральный центр двойных технологий "Союз", "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" и многие другие.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Общее число погибших при взрывах в Кабуле превысило 100 человек
В Совфеде назвали провокацией плакат с Калининградом на карте Германии
За сутки в России подтверждено 19 509 случаев COVID-19 в 85 регионах
Жертвами взрывов на военных складах в Казахстане стали пять человек
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н"